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Умер актер Тим Карри — звезда «Оно» и «Шоу ужасов Рокки Хоррора»

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Британский актер Тим Карри умер на 81-м году жизни. Артист получил мировую известность благодаря ролям доктора Фрэнка-н-Фертера в «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и Пеннивайза в экранизации романа Стивена Кинга «Оно», сообщает американский таблоид TMZ.

Фото: TMZ

Карри родился 19 апреля 1946 года в Чешире. За свою многолетнюю карьеру он сыграл десятки ролей в кино, на телевидении и в театре, а также активно занимался озвучкой.

Одной из самых известных работ актера стал образ Пеннивайза в телевизионной экранизации «Оно» 1990 года. Его исполнение роли зловещего клоуна стало культовым и оказало большое влияние на последующие интерпретации персонажа.

Карри также снимался в фильмах «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», «Остров сокровищ Маппетов», «Трое мушкетеров» и других картинах.

В 2012 году актер перенес инсульт, после которого передвигался в инвалидном кресле, однако продолжал работать в кино и озвучивании.

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