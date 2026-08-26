Детская площадка может появиться в Петрухнах при поддержке ТОС

Детскую площадку могут установить в деревне Петрухны территориального отдела «Бережанская волость» Островского муниципального округа. Такой вариант благоустройства предложил глава округа Дмитрий Быстров во время встречи с местными жителями, сообщил он в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / МАХ

Встреча прошла в рамках объезда территорий округа. Вместе с членами межведомственной рабочей группы и помощником губернатора Псковской области Михаилом Каратышем глава округа встретился с жителями деревни. Разговор начался с темы установки детской площадки.

«Предложил жителям решить этот вопрос благоустройства через ТОС. Подобный опыт есть на многих территориях нашего округа, проект не сложный, но требует объединения усилий самих жителей. Со стороны администрации окажем необходимое содействие», — рассказал Дмитрий Быстров.

Кроме установки детской площадки, жители подняли вопросы обеспечения баллонным газом, реконструкции водопровода и качества воды. Также обсуждались расчистка просек на линиях электропередач, качество мобильной связи и интернета, транспортная доступность населенного пункта и регулярность пассажирских перевозок.

Отдельно затронули вопрос социального обслуживания жителей с инвалидностью.

«По каждой теме участники встречи получили разъяснения. Все вопросы взяты в работу», - заключил Дмитрий Быстров.