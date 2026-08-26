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12 тысяч человек посетили молодежную площадку выставки «Россия начинается здесь» в первый день в Пскове

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12 тысяч посетителей побывали на молодежной площадке выставки «Россия начинается здесь» в первый день ее работы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / МАХ

На главной сцене выступили участники региональной арт-резиденции «Таврида», музыкальные группы и главный артист вечера — дуэт NANSI & SIDOROV.

Для молодежи подготовили не только музыкальную, но и образовательную программу. В Финском парке работали интерактивные площадки «Движения Первых», «Волонтеров Победы» и «Российских студенческих отрядов». Гости могли познакомиться с деятельностью молодежных организаций и принять участие в мастер-классах.

 

Также на площадке прошли батлы от брейкинг-центра «О54».

«Благодарю организаторов и всех участников за создание настоящей атмосферы праздника и единства», — отметил Михаил Ведерников.

Организатором программы выступил Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодежной политики Псковской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Выставка «Россия начинается здесь» продолжит работу до 30 августа. Посетители смогут познакомиться с павильонами муниципалитетов, их историей, традициями и достижениями.

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