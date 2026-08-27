День кино отмечают сегодня в России

День российского кино отмечается 27 августа. В этот день в 1919 году председатель Совета Народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного Комиссариата Просвещения».

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День советского кино как ежегодный профессиональный праздник официально был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года (согласно редакции указа от 1 ноября 1988 года - День кино). Свое нынешнее название получил после распада СССР.

В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Картина «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» длилась всего семь минут. Первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925 году Это был «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.

До 1991 года в СССР ежегодно снималось до 200 художественных лент, большая их часть приходилась на РСФСР. В 1990-е годы финансирование российского кинопроизводства практически прекратилось из-за экономического финансового кризиса в стране. Подъем киноотрасли начался после 2000 года

С 2010 года государственную поддержку отрасли осуществляют Министерство культуры РФ и Фонд кино. В России ежегодно проводится более 100 кинофестивалей, смотров и недель кино.

Лауреатами премии «Оскар» стали семь отечественных кинолент, среди них «Война и мир» (1968), «Москва слезам не верит» (1980), «Утомленные солнцем» (1996), «Старик и море (2000), пишет ТАСС.