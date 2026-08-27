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Умер российский актер Юрий Цурило в возрасте 79 лет

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Российский актер театра и кино Юрий Цурило ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщил его сын Всеволод Цурило в своих соцсетях.

Фото: Екатерина Чеснокова / «РИА Новости»

«Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», — сообщил сын актера в Instagram*.

Юрий Цурило — советский и российский актер театра и кино. Широкую известность ему принесли работы в кино, в том числе роли в фильмах «Хрусталев, машину!», «Поп» и «Вий 3D», «Дурак», «В августе 44-го». Актер также снимался в телесериалах и играл в театре, пишет «РИА Новости».

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