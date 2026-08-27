250 детей из девяти регионов России приняли участие в полуфинале «Большой перемены» в Псковской области

В Псковской области завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8–10 классов и студентов организаций СПО. Конкурсные испытания объединили около 250 ребят из девяти регионов России.

Церемония закрытия полуфинала прошла в Доме паломников Свято‑Успенского Псково‑Печерского монастыря. Видеообращение полуфиналистам направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Вы работали в командах, решали конкурсные задачи, защищали свои идеи, знакомились друг с другом и учились находить решения вместе. Особенно важно, что многие ваши проекты предлагают реальные решения. То, что будет полезно для вашей школы, города, региона, для нашей страны. Надеюсь, идеи, которые появились здесь, обязательно получат продолжение. Большое спасибо вам, уважаемые наставники, за то, что были рядом, помогали советом и поддерживали ребят на каждом этапе. Всем участникам желаю сохранить новые знакомства, опыт и уверенность в своих силах!» — сказал Михаил Ведерников.

Заместитель председателя Правления Движения Первых Валерий Моргуновский в своем видеообращении напомнил, что в этом году в полуфиналах «Большой перемены» участвуют более 6 тысяч ребят. «В седьмом сезоне вы впервые могли выбрать формат участия в конкурсе — командный или индивидуальный, пройти просветительскую программу по финансовой грамотности и цифровой безопасности, а также продемонстрировать знания в значимых достижениях России в разных сферах. Это бесценный опыт, который обязательно вам пригодится в дальнейшем», — сказал Валерий Моргуновский.

Участниками полуфинала в Печорах стали старшеклассники и студенты колледжей из Брянской, Вологодской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Свердловской, Смоленской областей и Санкт-Петербурга. Полуфиналисты не только выполняли конкурсные испытания, но и принимали участие в просветительской программе от партнеров «Большой перемены» и ведущих экспертов из разных сфер. Для ребят прошли мотивационные встречи и лекции, а также экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Первые полуфиналы седьмого сезона уже завершились в Томской области и Пермском крае. Финалы конкурса для старшеклассников и студентов СПО пройдут в октябре—ноябре. По итогам финала лауреаты первой степени получат по 1 миллиону рублей, второй степени — по 200 тысяч рублей, третьей степени — по 100 тысяч рублей. Двадцать капитанов команд, ставших лауреатами первой степени, также получат возможность работать с наставником.

Педагоги-наставники победителей среди школьников 8–10 классов и студентов организаций среднего профессионального образования получат денежные премии от 50 до 200 тысяч рублей — в зависимости от категории победителя. Для них также предусмотрена просветительская программа от партнеров «Большой перемены».

Напомним, всероссийский конкурс «Большая перемена» — это флагманский проект Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса «Большая перемена»