Деревья, скверы и муралы: чем запомнился депутатский выезд в псковский округ №11

Многие знают поговорку «Если хочешь, чтобы было сделано как положено, сделай сам». Этим принципом, при поддержке депутатов Псковской городской Думы и администрации города, руководствуются жители избирательного округа №11. С каждым подобным решением их дворы и любимые территории становятся краше и уютнее. О том, как прошел контрольный выезд депутата Константина Болотина в его округ, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Контрольный выезд охватывал несколько территорий: победителей программы «Формирование комфортной городской среды», локации, благоустроенные силами территориальных общественных самоуправлений, а также междворовые проезды.
В составе делегации на выезде были вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин, глава города Пскова Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин, заместитель главы администрации города Алексей Саенко и активисты района.
Первой точкой стала Аллея молодежи. Окинув взглядом дорожки и остальное благоустройство, Борис Елкин заметил, что территория большая и перспективная. По его мнению, не хватает детской площадки.
Сейчас территория активно используется местными жителями: кто-то гуляет с детьми, кто-то ездит на велосипедах и самокатах.
Затем все перешли на территорию двора возле дома №4 на улице Западной. Константин Болотин отметил, что жители этого дома не очень стремятся объединяться в ТОС, на что Борис Елкин сказал, что им просто нужен хороший пример.
При переходе к следующей точке депутатов и главу города остановила местная жительница. Она пожаловалась на высохшие деревья, которые плотным массивом растут между домом №69А на Рижском проспекте и домом №1А на улице Печорской.
«Тут надо согласовывать с электриками, так как через деревья провода идут», - отметил Борис Елкин.
Затем Константин Болотин и глава города пообщались с руководителем местного ТОС, силами которого была организована парковочная зона во дворе, а также выкорчеваны старые пни и спилены высохшие деревья.
«На миллион все сразу сделать не получится», - ответил Борис Елкин.
Константин Болотин заметил, что главное – это то, что у жителей есть планы, и они готовы их реализовывать.
«Мы со всеми все обсудили, все согласны. Наш депутат нам в этом очень сильно помогает», - ответила председатель ТОС.
«Спасибо, что проявляете активность. Удачи вам», - пожелал Борис Елкин.
Во дворе дома №69 делегацию ждало непривычно много жильцов. Здесь силами ТОС двор за несколько лет буквально преобразился. Это отметили и депутаты, и глава города.
Отмечается, что на следующий год силами ТОС планируется сделать вторую часть пешеходных дорожек. Участвовать планируется и в областном, и в городском конкурсах.
Сейчас во дворе есть просторная парковка, так как в доме более 200 квартир.
«Работы много. Подрядчик будет проливать швы на асфальте еще», - отметил руководитель местного ТОС.
«У вас все под контролем. Даже мы не в курсе, а вы уже все знаете», - удивился Борис Елкин.
«Хочу поблагодарить и управляющую компанию, и Константина Васильевича Болотина и, конечно, вас Борис Андреевич», - ответил председатель ТОС.
Глава города поинтересовался, тяжело ли было убирать снег зимой. Жильцы отметили, что своими силами справились с непогодой при помощи управляющей компании.
«Молодцы. Можно вас раскидать по всему городу, чтобы вы в каждом дворе пропагандировали такую сознательность?» - пошутил Борис Елкин.
Жильцы единогласно отметили, что у них самый лучший председатель ТОС.
Глава города, осматривая двор, отметил, что на одну из хозяйственных построек напрашивается мурал. Весной этого года здание было окрашено в белый цвет.
«Подумайте на тему русских народных сказок. Сейчас это очень актуально», - добавил Юрий Сорокин.
В завершение встречи жильцы пожаловались на то, что в Аллее молодежи очень много гуляет людей с собаками, которые не убирают за своими питомцами, а ведь рядом детские сады.
На следующей точке делегация посетила двор, внутри которого оборудована волейбольная площадка. Она была организована по инициативе жильцов и при поддержке Константина Болотина.
Жильцы отметили, что площадка пользуется большим спросом. В волейбол играют и взрослые, и дети. В частности, поступило предложение провести товарищеский турнир между дворами по волейболу.
Последней точкой стал сквозной проезд от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, возле «синего» рынка. Во дворе необходимо отремонтировать дворовой проезд.
«Посмотрим, что можно для этого сделать», - отметил Борис Елкин.
Завершая выезд, Константин Болотин поделился впечатлениями от увиденных в округе результатов. Он отметил, что поставленные задачи практически выполнены.
По Западной, 4, где жители не стремятся объединяться в ТОС, депутат отметил, что будет вестись работа с активом.
Юрий Сорокин поделился мнением, что территории, которые посещала делегация, сильно преобразились.
Он добавил, что критика, которая в свою очередь исходит от граждан, необходима, чтобы руководство города и депутаты в частности знали о проблемных точках и прилагали усилия к их разрешению.
Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что Завеличье сейчас требует внимания, так как изобилует постройками с разными сроками сдачи.