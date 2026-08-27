Деревья, скверы и муралы: чем запомнился депутатский выезд в псковский округ №11

Многие знают поговорку «Если хочешь, чтобы было сделано как положено, сделай сам». Этим принципом, при поддержке депутатов Псковской городской Думы и администрации города, руководствуются жители избирательного округа №11. С каждым подобным решением их дворы и любимые территории становятся краше и уютнее. О том, как прошел контрольный выезд депутата Константина Болотина в его округ, – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Контрольный выезд охватывал несколько территорий: победителей программы «Формирование комфортной городской среды», локации, благоустроенные силами территориальных общественных самоуправлений, а также междворовые проезды.

В составе делегации на выезде были вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин, глава города Пскова Борис Елкин, депутат Псковской городской Думы Константин Болотин, заместитель главы администрации города Алексей Саенко и активисты района.

Первой точкой стала Аллея молодежи. Окинув взглядом дорожки и остальное благоустройство, Борис Елкин заметил, что территория большая и перспективная. По его мнению, не хватает детской площадки.

Сейчас территория активно используется местными жителями: кто-то гуляет с детьми, кто-то ездит на велосипедах и самокатах.

Затем все перешли на территорию двора возле дома №4 на улице Западной. Константин Болотин отметил, что жители этого дома не очень стремятся объединяться в ТОС, на что Борис Елкин сказал, что им просто нужен хороший пример.

«Рядом все преобразится, задумаются. Надо ломать мифы», - резюмировал Борис Елкин.

При переходе к следующей точке депутатов и главу города остановила местная жительница. Она пожаловалась на высохшие деревья, которые плотным массивом растут между домом №69А на Рижском проспекте и домом №1А на улице Печорской.

«С них такие бревна гнилые падают, вон лежат. Чего ждать-то? Когда пришибет кого-нибудь?» - высказала свои чаяния женщина.

«Тут надо согласовывать с электриками, так как через деревья провода идут», - отметил Борис Елкин.

Затем Константин Болотин и глава города пообщались с руководителем местного ТОС, силами которого была организована парковочная зона во дворе, а также выкорчеваны старые пни и спилены высохшие деревья.

«Как вам пришла в голову такая мысль?» - спросил женщину Борис Елкин.

«Мы посмотрели результаты ТОС на Рижском 67, поняли, что это работает, собрали актив и решили начать с самых проблемных зон – дороги и парковки. На следующий год хотим сделать асфальтовое покрытие проезда, рассматриваем варианты, чтобы сделать тротуары возле дома и входные группы», - сообщила женщина.

«На миллион все сразу сделать не получится», - ответил Борис Елкин.

Константин Болотин заметил, что главное – это то, что у жителей есть планы, и они готовы их реализовывать.

«Вы расставьте приоритеты. Для того, чтобы сделать тротуар, нужно будет спилить еще часть деревьев. Все ли жители на это согласятся?» - задался вопросом Борис Елкин.

«Мы со всеми все обсудили, все согласны. Наш депутат нам в этом очень сильно помогает», - ответила председатель ТОС.

«Было полное содействие граждан, с жителями проведена беседа. Мы все-таки не теряем надежду. Возвращаясь в предыдущий двор, он предполагает расширение парковок. За два года его можно привести в порядок полностью», - отметил Константин Болотин.

«Спасибо, что проявляете активность. Удачи вам», - пожелал Борис Елкин.

Во дворе дома №69 делегацию ждало непривычно много жильцов. Здесь силами ТОС двор за несколько лет буквально преобразился. Это отметили и депутаты, и глава города.

«Жильцы после того, как сделали двор, стали проявлять больше активности. Стали привозить цветы с огородов, украшать. Сделали большую клумбу в зоне отдыха. Вокруг большой парковки мы сделали изменения: посадили кусты, чтобы прикрывать автомобили, и собственными силами установили лежачие полицейские. Сделаем чуть позже разметку парковки», - рассказал председатель ТОС.

Отмечается, что на следующий год силами ТОС планируется сделать вторую часть пешеходных дорожек. Участвовать планируется и в областном, и в городском конкурсах.

Сейчас во дворе есть просторная парковка, так как в доме более 200 квартир.

«Работы много. Подрядчик будет проливать швы на асфальте еще», - отметил руководитель местного ТОС.

«У вас все под контролем. Даже мы не в курсе, а вы уже все знаете», - удивился Борис Елкин.

«Хочу поблагодарить и управляющую компанию, и Константина Васильевича Болотина и, конечно, вас Борис Андреевич», - ответил председатель ТОС.

«Главное, что вы проявляете активность. Помимо того, что мы должны делать, вы и сами вкладываете инициативу, силы и средства. По ТОСам только мы 44 миллиона тратим. Раньше областной конкурс с таких цифр начинался», - ответил Борис Елкин.

Глава города поинтересовался, тяжело ли было убирать снег зимой. Жильцы отметили, что своими силами справились с непогодой при помощи управляющей компании.

«Молодцы. Можно вас раскидать по всему городу, чтобы вы в каждом дворе пропагандировали такую сознательность?» - пошутил Борис Елкин.

Жильцы единогласно отметили, что у них самый лучший председатель ТОС.

Глава города, осматривая двор, отметил, что на одну из хозяйственных построек напрашивается мурал. Весной этого года здание было окрашено в белый цвет.

«Мурал сюда требуется. Что хотите сюда? Подумайте над этим. Может, что-то патриотическое, что-то историческое», - предложил Борис Елкин.

«Подумайте на тему русских народных сказок. Сейчас это очень актуально», - добавил Юрий Сорокин.

В завершение встречи жильцы пожаловались на то, что в Аллее молодежи очень много гуляет людей с собаками, которые не убирают за своими питомцами, а ведь рядом детские сады.

На следующей точке делегация посетила двор, внутри которого оборудована волейбольная площадка. Она была организована по инициативе жильцов и при поддержке Константина Болотина.

Жильцы отметили, что площадка пользуется большим спросом. В волейбол играют и взрослые, и дети. В частности, поступило предложение провести товарищеский турнир между дворами по волейболу.

Последней точкой стал сквозной проезд от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, возле «синего» рынка. Во дворе необходимо отремонтировать дворовой проезд.

«Посмотрим, что можно для этого сделать», - отметил Борис Елкин.

Завершая выезд, Константин Болотин поделился впечатлениями от увиденных в округе результатов. Он отметил, что поставленные задачи практически выполнены.

«Мы провели наш выезд по округу, подвели итоги прошлогодних выездов. Те задачи, которые были поставлены, практически выполнены. Наметили планы. Основные — это формирование ТОСов, которые помогут в будущем привлечь дополнительное финансирование, чтобы благоустроить жилые территории прилегающих домов, поэтому будем работать дальше. Мы посмотрели, есть предложение ещё найти место, где поставить дополнительно детскую площадку. Будем работать в этом направлении», - сказал Константин Болотин.

По Западной, 4, где жители не стремятся объединяться в ТОС, депутат отметил, что будет вестись работа с активом.

«Будем ещё встречаться с активом, будем пытаться с ними проработать вопрос по созданию ТОСа. На сегодняшний день – это единственный возможный источник финансирования для своего двора», - добавил он.

Юрий Сорокин поделился мнением, что территории, которые посещала делегация, сильно преобразились.

«Хочется сказать большое спасибо Борису Андреевичу Елкину лично и предыдущим руководителям города. Большое спасибо хочу сказать за активность гражданам, которые активнейшим образом принимают участие в наших ТОСах, и благодаря их участию и активности происходят многие хорошие, положительные процессы. Мы сейчас ходим по территории четвёртого областного избирательного округа, куда входят четыре городских округа. Я вижу, сколько хороших дел сделано: заасфальтированы площадки, установлены спортивные площадки, детские площадки, заасфальтированы дворы», - отметил Юрий Сорокин.

Он добавил, что критика, которая в свою очередь исходит от граждан, необходима, чтобы руководство города и депутаты в частности знали о проблемных точках и прилагали усилия к их разрешению.

«Мы понимаем критику граждан, которые говорят, что работаете плохо, делаете мало. Это всё правильно, так и должно быть. Потому что действительно есть места, над которыми мы ещё будем работать совместно с жильцами, совместно с городом, с бюджетом города, Псковской области и федеральным бюджетом. Мы будем постепенно, но верно доделывать все дворы, все дворовые проезды. Мы знаем, какие у нас в городе стали дороги. Многие даже завидуют нашему городу. Но во дворах, в междворовых проездах, конечно, есть над чем подумать и над чем поработать, и мы будем идти в эту сторону. И, как вы можете наблюдать, есть много хороших примеров, где всё это уже сделано», - добавил Юрий Сорокин.

Глава города Пскова Борис Елкин отметил, что Завеличье сейчас требует внимания, так как изобилует постройками с разными сроками сдачи.