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Названы самые популярные профессии в России летом 2026 года

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Летом 2026 года в России больше всего увеличился спрос на работников кухни, фасовщиков, а также продавцов, работников торгового зала и кассиров, следует из исследования «Авито Подработка».

«Первую строчку заняли работники розничной торговли… Среди отдельных профессий наиболее заметно вырос спрос на работников кухни, на втором месте оказались фасовщики, третью позицию заняли продавцы… Также в топ-5 вошли работники торгового зала и кассиры», - говорится в исследовании.

Отмечается, что в розничной торговли предложений стало на 90% больше, а среднее вознаграждение достигло 3,9 тысячи рублей за смену. Второе место заняли клинеры и помощники по хозяйству, где число предложений выросло на 72% по отношений к прошлому летнему сезону, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 5 тысяч рублей.

Среди отдельных профессий наиболее заметно вырос спрос на работников кухни: число предложений увеличилось на 116%, а среднее вознаграждение составило 5,5 тысячи за смену. На втором месте оказались фасовщики - предложений для них стало на 98% больше, среднее вознаграждение - 4,8 тысячи рублей за смену, пишет РИА Новости.

«Третью позицию заняли продавцы: рост числа предложений составил 66%, а среднее вознаграждение — 3,9 тысячи рублей за смену. Летом спрос на таких специалистов дополнительно поддерживает сезонная торговля: продавцы нужны в парках и на городских площадках, в туристических местах и на курортах», - добавили в компании.

Работников торгового зала стали искать на 58% чаще, чем годом ранее, при этом среднее вознаграждение для них достигло 3,6 тысячи рублей за смену. Кассиров стали искать на 32% чаще, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 2,8 тысячи рублей за смену.

«Рост спроса на исполнителей в этих сферах может быть связан с сезонным увеличением покупательской активности. Исполнители помогают магазинам справляться с возросшим потоком покупателей, поддерживать порядок и выкладку товаров, а также оперативно закрывать задачи в часы пик», - резюмировали в компании.
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