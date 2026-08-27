Названы самые популярные профессии в России летом 2026 года

Летом 2026 года в России больше всего увеличился спрос на работников кухни, фасовщиков, а также продавцов, работников торгового зала и кассиров, следует из исследования «Авито Подработка».
Отмечается, что в розничной торговли предложений стало на 90% больше, а среднее вознаграждение достигло 3,9 тысячи рублей за смену. Второе место заняли клинеры и помощники по хозяйству, где число предложений выросло на 72% по отношений к прошлому летнему сезону, а среднее предлагаемое вознаграждение составило около 5 тысяч рублей.
Среди отдельных профессий наиболее заметно вырос спрос на работников кухни: число предложений увеличилось на 116%, а среднее вознаграждение составило 5,5 тысячи за смену. На втором месте оказались фасовщики - предложений для них стало на 98% больше, среднее вознаграждение - 4,8 тысячи рублей за смену, пишет РИА Новости.
Работников торгового зала стали искать на 58% чаще, чем годом ранее, при этом среднее вознаграждение для них достигло 3,6 тысячи рублей за смену. Кассиров стали искать на 32% чаще, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 2,8 тысячи рублей за смену.