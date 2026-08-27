 
Общество

Благодаря вовлечённости ТОСов и властей происходит много позитивных изменений – Юрий Сорокин

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Контрольный выезд по округу вице-спикера Законодательного Собрания Псковской области Юрия Сорокина и депутата Псковской городской Думы Константина Болотина состоялся в среду, 26 августа. Вместе с главой Пскова Борисом Елкиным они оценили качество выполненных работ по благоустройству и пообщались с жителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Особое внимание участники выезда уделили Аллее молодёжи. По инициативе Юрия Сорокина здесь за счёт внебюджетных средств установили уличные тренажёры, которые уже активно используются. Сейчас решается вопрос о создании детской игровой зоны: потребность у жителей есть, да и потенциал для дальнейшего развития территории очевиден.

Юрий Сорокин поблагодарил всех участников выезда: «Хочу сказать большое спасибо руководству города и активным гражданам, которые участвуют в работе ТОС. Благодаря их вовлечённости происходит много позитивных изменений. Мы видим, сколько полезных дел сделано: заасфальтированные территории, новые спортивные и детские комплексы, отремонтированные дворы. Мы слышим критику жителей – действительно, есть места, над которыми ещё нужно работать. Но совместно с жильцами, городской и областной властью, при поддержке федерального центра мы будем постепенно приводить в порядок все дворы и межквартальные проезды. Улицы в городе на хорошем уровне, многие даже завидуют Пскову, но во дворах ещё есть над чем поработать. И мы продолжаем двигаться в этом направлении».

Представители власти побывали во дворе дома на Рижском проспекте, 67, где в прошлом году провели благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды», а благодаря победе в грантовом конкурсе ТОС здесь появится новая детская площадка.

Недавно созданное ТОС на улице Печорской, 1Б оборудовало парковку. На следующий год планируется ремонт проезда и тротуаров. На придомовой территории домов №91 и №95 по Рижскому проспекту по инициативе собственников и при поддержке депутата Константина Болотина появилась волейбольная площадка.

 

Помощь в создании территориального общественного самоуправления понадобится и жильцам дома №4 по улице Западной. Их придомовая территория нуждается в асфальтировании и организации парковочных мест.

«Будем встречаться с активом, прорабатывать вопрос создания ТОС. На сегодняшний день это наиболее реальный источник финансирования ремонта двора», – отметил Константин Болотин.

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Пресс-портреты

Сорокин Юрий Юрьевич

Сорокин Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов.

Болотин Константин Васильевич

Болотин Константин Васильевич

Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

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