Сергей Леонов: С медициной в районах Псковской области нужно плотно работать

Проблемные вопросы медицины в Псковской области ЛДПР планирует обсуждать с правительством региона. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Государственной Думы Сергей Леонов.

«Очень много вопросов (от избирателей - ред.) было по медицине. Я был в Себеже недавно, по Острову тоже есть жалобы. Именно с районной медициной, если мы говорим о Псковской области, нужно очень плотно работать. Я думаю, что мы эту работу продолжим вместе с правительством региона. Люди должны чувствовать заботу, они должны понимать, что у них есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь, несмотря на то, где он живет, в Пскове или в Острове, в Себеже, или в Невеле», – заявил Сергей Леонов.

Гость студии добавил, что конституционное равенство всех граждан является одним из постулатов выборной программы ЛДПР.

«Все граждане России по Конституции абсолютно равны. Это, кстати, один из постулатов программы партии. Потому что у нас есть еще один лозунг "Россия больше, чем Москва". Смысл его в том, что не только в Москве должны создаваться определенные условия, о которых мы знаем, хотя все москвичи тоже жалуются, в том числе и на здравоохранение. Задача ЛДПР, как партии, которая в том числе представляет людей в малых городах, в малых населенных пунктах, деревнях, селах, поселках, в том, чтобы вывести проблематику на федеральный уровень. Потому что людям, которые живут в отдалении от крупных городов, сложнее», – заключил Сергей Леонов.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России»