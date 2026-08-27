Традиционный городской педсовет прошел в псковской гимназии №29

Традиционный педагогический совет перед началом учебного года, на котором наградили педагогов за значительные заслуги, а министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о снижении отчетности учителей и росте качества образования, провели в гимназии №29 города Пскова 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ежегодное совещание призвано способствовать открытому диалогу участников образовательных отношений и выработке новых предложений, направленных на решение актуальных проблем системы образования. На мероприятии произнесли особые слова благодарности главе города Пскова Борису Елкину, председателю Псковской городской Думы Александру Гончаренко и депутатскому корпусу за внимание и поддержку системы образования Пскова.

В рамках системной работы город обновляет инфраструктуру и материально-техническую базу образовательных учреждений, школы совершенствуют педагогические практики и внедряют современные технологии. На городском педсовете отметили, что главное богатство системы — это люди, которые ежедневно дарят детям знания и являются наставниками и друзьями.

Традиционно перед началом нового учебного года город награждает педагогических работников за значительные заслуги в сфере образования. В ходе мероприятия также показали видеоролик о достижениях учащихся и педагогов в прошлом учебном году.

Для приветствия и награждения на сцену вышел глава города Пскова Борис Елкин.

«Буквально недавно, в июле месяце, наш президент отметил отдельный статус для наших педагогов. Это важно. Что за этим стоит? Это означает, что теперь, конечно же, особое внимание будет уделено всем педагогам. Самый волнующий вопрос — это заработная плата, который давно стоит на повестке дня. У нас есть определённый перекос между разными субъектами, и из-за этого очень сильно утекают кадры, а кадры в образовании крайне важны. Стоит отметить, что за последний год мы провели достаточно большую работу. Тут спасибо и правительству области, которое помогает в этом плане. Мы также разрабатываем свои стимулирующие программы и прорабатываем эти моменты. Понятное дело, что это не такие большие цифры, но мы будем стараться их увеличивать для того, чтобы привлекать, в том числе, молодых специалистов», - заявил градоначальник.

По его словам, около 200 новых педагогов было привлечено за последний год, и 40% из них — это молодые педагоги: «Для нас очень важно, чтобы молодёжь приходила к нам после университетов и делилась своими знаниями с подрастающим поколением. Самое важное в нашей жизни — это наши дети. Поэтому эту работу будем продолжать, стараемся наращивать сотрудничество с ПсковГУ по поводу поддержки и помощи педагогам».

«Хотелось бы поблагодарить вас всех за ту работу, которую вы выполняете. Действительно, она очень важна и ответственна, потому что в ваших руках наше будущее. Именно те дети, которых вы воспитываете и учите, будут ковать будущее нашей страны. Выражаю вам всем большие слова благодарности и надеюсь, что в следующий раз, когда мы соберёмся — традиционно в августе — мы поделимся ещё большими успехами, чем у нас есть сейчас, и будем развивать систему образования и наши образовательные учреждения. В следующий раз надеюсь встретиться уже в новом учебном заведении. Каждый раз удобнее всего было бы встречаться в большом зале, но мы должны также смотреть, как работают другие коллеги. Будем менять места и встречаться в новых залах каждый раз. Надеюсь, что это станет у нас правилом. Удачи в новом учебном году, успехов и новых побед!» - заключил глава Пскова.

Также в ходе педсовета участники просмотрели видеообращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, в котором он заявил: более 75% родителей оценивают ситуацию в школах как хорошую, а доля школьников, испытывающих гордость за страну и её историю, превышает 90%, при этом министерство ввело единые федеральные программы и ограничило отчетность учителей максимум пятью документами для снижения нагрузки. Учитель заполняет всего пять отчетов, воспитатель — два, а педагог колледжа — не более шести. В большинстве регионов власти отменили до 157 отчетов.

Министр также указал, что в рамках федерального проекта «Производительность труда» ведомство привлекло в 2025 году 3,5 млрд рублей, которые направили на повышение заработной платы педагогических работников.

Ведомство ввело возможность удалять с урока нарушителей дисциплины, подчеркнул глава министерства. Сергей Кравцов разъяснил, что каждая школа обязана создать комиссию по урегулированию споров, и поручил организовать её работу до 1 сентября там, где её ещё нет. Он также добавил, что министерство вернуло оценку поведения и организовало чат-бот «Правовой ассистент педагога» в национальном мессенджере MAX для получения необходимой информации.

«Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, эту работу надо совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — продолжил Сергей Кравцов. Он сообщил, что благодаря труду педагогов в прошлом году участники российских сборных на международных олимпиадах завоевали медаль, а по естественно-научным предметам Россия занимает третье место в мире и первое место среди всех европейских стран за последние пять лет.

По словам Сергея Кравцова, с 2019 года власти ввели в эксплуатацию 1714 школ и 1693 детских сада, а с 2022 года капитально отремонтировали 6546 школ. В 2025 году власти расширили программу на детские сады и колледжи. Министр также обозначил, что со следующего года для пятых классов введут предмет «Духовно-нравственная культура России», а с 1 сентября школы перейдут на единую линейку государственных учебников истории и обществознания для девятых и десятых классов.

В завершение выступления Сергей Кравцов акцентировал внимание на ключевой роли педагога в системе образования. «Сейчас много разговоров про новые технологии, искусственный интеллект, но никакие новые разработки никогда не заменят учителя. Только учитель может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей родине», — подчеркнул министр просвещения Российской Федерации.

Напомним, в Пскове вчера прошел областной педсовет.