Традиционный городской педсовет прошел в псковской гимназии №29

Традиционный педагогический совет перед началом учебного года, на котором наградили педагогов за значительные заслуги, а министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о снижении отчетности учителей и росте качества образования, провели в гимназии №29 города Пскова 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ежегодное совещание призвано способствовать открытому диалогу участников образовательных отношений и выработке новых предложений, направленных на решение актуальных проблем системы образования. На мероприятии произнесли особые слова благодарности главе города Пскова Борису Елкину, председателю Псковской городской Думы Александру Гончаренко и депутатскому корпусу за внимание и поддержку системы образования Пскова.
В рамках системной работы город обновляет инфраструктуру и материально-техническую базу образовательных учреждений, школы совершенствуют педагогические практики и внедряют современные технологии. На городском педсовете отметили, что главное богатство системы — это люди, которые ежедневно дарят детям знания и являются наставниками и друзьями.
Традиционно перед началом нового учебного года город награждает педагогических работников за значительные заслуги в сфере образования. В ходе мероприятия также показали видеоролик о достижениях учащихся и педагогов в прошлом учебном году.
Для приветствия и награждения на сцену вышел глава города Пскова Борис Елкин.
По его словам, около 200 новых педагогов было привлечено за последний год, и 40% из них — это молодые педагоги: «Для нас очень важно, чтобы молодёжь приходила к нам после университетов и делилась своими знаниями с подрастающим поколением. Самое важное в нашей жизни — это наши дети. Поэтому эту работу будем продолжать, стараемся наращивать сотрудничество с ПсковГУ по поводу поддержки и помощи педагогам».
«Хотелось бы поблагодарить вас всех за ту работу, которую вы выполняете. Действительно, она очень важна и ответственна, потому что в ваших руках наше будущее. Именно те дети, которых вы воспитываете и учите, будут ковать будущее нашей страны. Выражаю вам всем большие слова благодарности и надеюсь, что в следующий раз, когда мы соберёмся — традиционно в августе — мы поделимся ещё большими успехами, чем у нас есть сейчас, и будем развивать систему образования и наши образовательные учреждения. В следующий раз надеюсь встретиться уже в новом учебном заведении. Каждый раз удобнее всего было бы встречаться в большом зале, но мы должны также смотреть, как работают другие коллеги. Будем менять места и встречаться в новых залах каждый раз. Надеюсь, что это станет у нас правилом. Удачи в новом учебном году, успехов и новых побед!» - заключил глава Пскова.
Также в ходе педсовета участники просмотрели видеообращение министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, в котором он заявил: более 75% родителей оценивают ситуацию в школах как хорошую, а доля школьников, испытывающих гордость за страну и её историю, превышает 90%, при этом министерство ввело единые федеральные программы и ограничило отчетность учителей максимум пятью документами для снижения нагрузки. Учитель заполняет всего пять отчетов, воспитатель — два, а педагог колледжа — не более шести. В большинстве регионов власти отменили до 157 отчетов.
Министр также указал, что в рамках федерального проекта «Производительность труда» ведомство привлекло в 2025 году 3,5 млрд рублей, которые направили на повышение заработной платы педагогических работников.
Ведомство ввело возможность удалять с урока нарушителей дисциплины, подчеркнул глава министерства. Сергей Кравцов разъяснил, что каждая школа обязана создать комиссию по урегулированию споров, и поручил организовать её работу до 1 сентября там, где её ещё нет. Он также добавил, что министерство вернуло оценку поведения и организовало чат-бот «Правовой ассистент педагога» в национальном мессенджере MAX для получения необходимой информации.
«Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, эту работу надо совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — продолжил Сергей Кравцов. Он сообщил, что благодаря труду педагогов в прошлом году участники российских сборных на международных олимпиадах завоевали медаль, а по естественно-научным предметам Россия занимает третье место в мире и первое место среди всех европейских стран за последние пять лет.
По словам Сергея Кравцова, с 2019 года власти ввели в эксплуатацию 1714 школ и 1693 детских сада, а с 2022 года капитально отремонтировали 6546 школ. В 2025 году власти расширили программу на детские сады и колледжи. Министр также обозначил, что со следующего года для пятых классов введут предмет «Духовно-нравственная культура России», а с 1 сентября школы перейдут на единую линейку государственных учебников истории и обществознания для девятых и десятых классов.
В завершение выступления Сергей Кравцов акцентировал внимание на ключевой роли педагога в системе образования. «Сейчас много разговоров про новые технологии, искусственный интеллект, но никакие новые разработки никогда не заменят учителя. Только учитель может привить искренний интерес к знаниям, уважение к старшим и любовь к своей родине», — подчеркнул министр просвещения Российской Федерации.
Напомним, в Пскове вчера прошел областной педсовет.