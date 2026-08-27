На вокзале в Петербурге поймали беглеца, разыскиваемого в Псковской области

Сотрудники МВД при помощи автоматизированной информационной системы «Сфера» на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге выявили гражданина, находящийся в федеральном розыске в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной полиции СЗФО.

Неоднократно судимый 54-летний уроженец Чукотского автономного округа разыскивается УФСИН России по Псковской области как осужденный, уклоняющийся от отбывания обязательных работ. Ранее суд признал его виновным в совершении кражи, грабежа, а также в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Фигурант был доставлен в дежурную часть транспортной полиции. Информация о нём передана инициатору розыска.