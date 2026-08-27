Сергей Вострецов: Корпоративные детсады — прямой вклад в демографическое будущее РФ

В кабинете министров России компаниям посоветовали активнее открывать собственные детские сады, ясли и центры дневного пребывания, чтобы сотрудники могли безболезненно совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей. По мнению председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова, которое он высказал в Telegram, корпоративные детские сады — это возможность для родителей быть рядом с детьми, не тратить часы на дорогу и не переживать за качество присмотра, что является прямым вкладом в демографическое будущее страны.

Решение об открытии корпоративных детских садов стало известно по итогам совещания, которое провели первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Татьяна Голикова. Мероприятие было посвящено демографической повестке и внедрению корпоративного демографического стандарта на предприятиях в регионах страны. К обсуждению привлекли представителей Минпромторга, Минтруда, Минэкономразвития, руководства крупных компаний и глав субъектов РФ.

Как отметил Денис Мантуров, ведущая роль в решении демографических вопросов по-прежнему принадлежит государству. Однако бизнес уже сейчас внедряет собственные меры поддержки: беременным сотрудницам предоставляют медицинское сопровождение и облегчённый график, после рождения ребёнка выплачивают дополнительные пособия, компенсируют расходы на детский сад, создают комфортные условия для выхода из декрета и запускают жилищные программы. Первый вице-премьер подчеркнул, что эти практики необходимо изучать и масштабировать.

Особое внимание Мантуров уделил развитию детской инфраструктуры. По его словам, компании при наличии ресурсов могут вкладываться в создание яслей, детских садов, лагерей, групп продлённого дня, кружков и секций. Такие объекты допустимо размещать прямо на территории предприятий.

«Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребёнка и продолжением профессиональной деятельности», — заявил вице-премьер.

Инициативу правительства прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. В развёрнутом заявлении он отметил:

«Мы в профсоюзах СОЦПРОФ полностью поддерживаем призыв правительства к бизнесу активнее создавать корпоративные детские сады и ясли. Это не просто удобная опция, а реальный инструмент защиты интересов работающих родителей. Сегодня многие семьи вынуждены делать нелёгкий выбор: либо карьера, либо полноценное участие в воспитании детей. Особенно остро эта проблема стоит для женщин, которые после декрета нередко теряют квалификацию или вынуждены соглашаться на менее оплачиваемую работу из-за отсутствия надёжного места для ребёнка. Корпоративные детские сады на территории предприятий — это возможность для родителей быть рядом с детьми, не тратить часы на дорогу и не переживать за качество присмотра. Для работодателей же это прямой путь к снижению текучести кадров, повышению лояльности сотрудников и росту производительности труда. Мы видим, что там, где такие меры уже работают, люди охотнее остаются в компании и решаются на рождение второго и третьего ребёнка. В то же время важно, чтобы создание таких объектов не превращалось в формальную галочку. Профсоюзы СОЦПРОФ настаивают: детские сады при предприятиях должны соответствовать всем санитарным и образовательным нормам, а труд воспитателей — достойно оплачиваться. Государство, со своей стороны, могло бы предусмотреть дополнительные стимулы для бизнеса — налоговые льготы, софинансирование или упрощённый порядок лицензирования. Только совместными усилиями власти, работодателей и профсоюзов мы сможем создать условия, в которых рождение и воспитание детей не будет конфликтовать с правом человека на достойный труд. Это прямой вклад в демографическое будущее нашей страны».

Эксперты отмечают, что идея корпоративных детских садов хорошо вписывается в общую государственную линию по поддержке семей с детьми.

Ранее президент неоднократно подчёркивал важность создания условий для быстрого возвращения женщин к профессиональной деятельности после рождения ребёнка, в том числе за счёт развития ясельных групп и продления режима работы дошкольных учреждений. Пока инициатива носит рекомендательный характер.