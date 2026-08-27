Губернатор поручил провести тренировки с отработкой элементов эвакуации во всех псковских школах

Вопросы обеспечения безопасности на территории Псковской области обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Совещание прошло под председательством губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото: правительство Псковской области

На заседании обсудили вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений Псковской области в День знаний.

Глава региона проинформировал, что в этой части уже состоялись два комплексных учения под руководством министерства просвещения Российской Федерации. Тем не менее они охватили не все учреждения.

В связи с этим Михаил Ведерников поручил организовать и провести региональные тренировки с отработкой информационного взаимодействия и элементов эвакуации. Мероприятия, по словам губернатора, направлены на то, чтобы в случае ЧС должностные лица действовали максимально слаженно, профессионально и оперативно, и работники образовательных учреждений умели на практике применить необходимый порядок действий.

В рамках совместного заседания рассмотрены дополнительные меры по усилению защищенности транспортной инфраструктуры Октябрьской железной дороги и Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга». Особый акцент на принятии дополнительных мер безопасности в связи с предстоящим открытием терминала прилета.

В числе обсуждаемых тем - совершенствование обмена оперативной информацией в случаях осложнения обстановки в области, а также актуализация перечней объектов ТЭК и мест массового пребывания людей.

В завершение участники совместного заседания обсудили готовность всех сил и средств к обеспечению безопасности в Единый день голосования.