В центре образования Опочецкого округа прошел августовский педсовет

Традиционное августовское педагогическое совещание прошло сегодня, 27 августа, в центре образования Опочецкого муниципального округа. Об этом пишет глава округа Юрий Ильин в мессенджере «Макс».

Фото: Юрий Ильин / «Макс»

«Этот день символизирует не просто завершение лета, но и старт нового учебного марафона 2026–2027 годов. Вместе с руководителями, методистами и почетными гостями подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили ключевые задачи и наметили планы на будущее. Образование — это фундамент развития нашего округа, и нам есть чем гордиться», - пишет глава округа.

Особую благодарность Юрий Ильин выразил гостям, участие в совещании приняли депутат Законодательного Собрания Игорь Дитрих, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и психолог Дома молодежи Дарья Смирнова.