 
Общество

В центре образования Опочецкого округа прошел августовский педсовет

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Традиционное августовское педагогическое совещание прошло сегодня, 27 августа, в центре образования Опочецкого муниципального округа. Об этом пишет глава округа Юрий Ильин в мессенджере «Макс».

Фото: Юрий Ильин / «Макс»

«Этот день символизирует не просто завершение лета, но и старт нового учебного марафона 2026–2027 годов. Вместе с руководителями, методистами и почетными гостями подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили ключевые задачи и наметили планы на будущее. Образование — это фундамент развития нашего округа, и нам есть чем гордиться», - пишет глава округа.
 

Особую благодарность Юрий Ильин выразил гостям, участие в совещании приняли депутат Законодательного Собрания Игорь Дитрих, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и психолог Дома молодежи Дарья Смирнова.

«И, конечно, самые искренние поздравления Ирине Владимировне Васильевой, учителю Теребенской школы, с заслуженной наградой — ведомственным знаком отличия «Отличник просвещения»! Ваш труд, мудрость и преданность делу вызывают глубочайшее уважение. В добрый путь, коллеги! Пусть новый учебный год будет успешным и плодотворным!» - заключил Юрий Ильин.
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Пресс-портреты

Соколова Наталия Викторовна

Соколова Наталия Викторовна

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

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