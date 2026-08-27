В центре образования Опочецкого округа прошел августовский педсовет

Традиционное августовское педагогическое совещание прошло сегодня, 27 августа, в центре образования Опочецкого муниципального округа. Об этом пишет глава округа Юрий Ильин в мессенджере «Макс».
Фото: Юрий Ильин / «Макс»
«Этот день символизирует не просто завершение лета, но и старт нового учебного марафона 2026–2027 годов. Вместе с руководителями, методистами и почетными гостями подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили ключевые задачи и наметили планы на будущее. Образование — это фундамент развития нашего округа, и нам есть чем гордиться», - пишет глава округа.
Особую благодарность Юрий Ильин выразил гостям, участие в совещании приняли депутат Законодательного Собрания Игорь Дитрих, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и психолог Дома молодежи Дарья Смирнова.
«И, конечно, самые искренние поздравления Ирине Владимировне Васильевой, учителю Теребенской школы, с заслуженной наградой — ведомственным знаком отличия «Отличник просвещения»! Ваш труд, мудрость и преданность делу вызывают глубочайшее уважение. В добрый путь, коллеги! Пусть новый учебный год будет успешным и плодотворным!» - заключил Юрий Ильин.