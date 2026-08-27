13 новых педагогов пришли работать в школы Псковского округа

В преддверии нового учебного года педагогическое сообщество Псковского округа собралось в актовом зале Стремуткинской школы на ежегодное муниципальное августовское педагогическое совещание. Об этом пишет глава округа Наталья Федорова в мессенджере «Макс».

Фото: Наталья Федорова / «Макс»

Приветствуя коллег, Наталья Федорова подчеркнула, сколь высокую роль играет система образования как для страны в целом, так и для округа в частности: «То, что мы сегодня закладываем в наших детях, завтра станет нами будущим. Внимание со стороны государства, региональных властей и муниципалитета к этой сфере ежегодно растет».

«Материальная сторона не сравнима с тем, что мы могли себе позволить 10-20 лет назад. Так, в этом году общий объем финансирования на ремонты в муниципальном бюджете составляет уже более 60 млн рублей. Обновляем материальную базу школ и садиков: ремонтируем спортзалы, пищеблоки, столовые, санитарные комнаты, благоустраиваем пришкольные территории, приобретаем новое учебное оборудование. Взамен от педагогов и воспитателей требуется высокий профессионализм, качество передаваемых детям знаний и серьезный воспитательный компонент. Выразила надежду, что педагогическое сообщество понимает важность своей миссии», - пишет глава округа.

По её словам, один из ключевых вопросов сферы образования сегодня – кадры. На примере Псковского округа можно сказать, что эта непростая тема поэтапно решается.

«Ежегодно в большую семью педагогов и воспитателей округа вливаются новые молодые кадры. В этом году у нас плюс 13 педагогов! Каждого мы приветствовали в ходе совещания и поздравили со стартом интересного и самостоятельного профессионального этапа в жизни», - рассказала Наталья Федорова.

Уже второй год будут учить детей еще семь молодых учителей.

«Их мы поздравили с успешным стартом в профессии. Отметили и заслуженных педагогов, чей стаж перевалил за 40 лет – девять мэтров педагогической профессии отмечены благодарственными письмами и ценными подарками», - поделилась глава округа.

А пять учителей за многолетний добросовестный труд, достижение высоких результатов награждены ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения».

Для обмена лучшими наработками и приобретения нового опыта в рамках педагогического совещания по традиции проходят заседания методических объединений педагогов и воспитателей по профилям.