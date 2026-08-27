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Сирень сорта «Маршал Малиновский» высадили в центре Пскова

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Работу по компенсационной посадке зелёных насаждений продолжают в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в Мах.

 

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

Сегодня рядом с библиотекой имени Ивана Василёва высадили 10 кустов сирени сорта «Маршал Малиновский».

Этот сорт был специально выведен учёными Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Впервые саженцы «Маршала Малиновского» появились на Поклонной горе — их высадили к 70‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

 

«Во время цветения кусты будут радовать пышными крупными соцветиями: они покрываются большими гроздьями, которые сделают это пространство по‑настоящему нарядным. Впереди ещё много работы! Мы продолжим озеленять и другие участки, чтобы Псков становился уютнее и зеленее. Спасибо всем, кто помогает нам в этом важном деле!» - отметил Борис Елкин. 

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Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

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