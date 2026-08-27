Михаил Ведерников оценил работу ТОСа «Тямша» в Псковском округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил работу ТОСа «Тямша» в одноименной деревне Псковского муниципального округа сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

Благоустройство территории происходит по инициативе ТОСа «Тямша». Председатель ТОСа Наталья Смирнова рассказала, что благодаря активности местных жителей, их идеям и инициативам, которые реализуются с помощью ТОСа, деревня расцветает на глазах с 2022 года.

«Одним из наших крупных проектов является "Мамин парк". Работы очень много, проект большой, сразу не осилить, делаем все постепенно, но продолжаем усердно трудиться. Уже смогли в том числе установить там видеонаблюдение», — прокомментировала Наталья Смирнова.

На сегодняшний день ТОС «Тямша» выиграл и успешно реализовал почти три миллиона рублей в рамках восьми проектов.

В ходе беседы Наталья Смирнова попросила у губернатора Псковской области помощи с приобретением детской площадкой.

«Активным людям никогда не отказываем», — заключил Михаил Ведерников.

Также губернатор Псковской области одобрил появление мурала на стене одного из жилых домов в Тямше.