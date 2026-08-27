 
Общество

Михаил Ведерников оценил работу ТОСа «Тямша» в Псковском округе

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил работу ТОСа «Тямша» в одноименной деревне Псковского муниципального округа сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

Благоустройство территории происходит по инициативе ТОСа «Тямша». Председатель ТОСа Наталья Смирнова рассказала, что благодаря активности местных жителей, их идеям и инициативам, которые реализуются с помощью ТОСа, деревня расцветает на глазах с 2022 года. 

«Одним из наших крупных проектов является "Мамин парк". Работы очень много, проект большой, сразу не осилить, делаем все постепенно, но продолжаем усердно трудиться. Уже смогли в том числе установить там видеонаблюдение», — прокомментировала Наталья Смирнова.
 

На сегодняшний день ТОС «Тямша» выиграл и успешно реализовал почти три миллиона рублей в рамках восьми проектов.

В ходе беседы Наталья Смирнова попросила у губернатора Псковской области помощи с приобретением детской площадкой.

«Активным людям никогда не отказываем», — заключил Михаил Ведерников.
 

Также губернатор Псковской области одобрил появление мурала на стене одного из жилых домов в Тямше.

 

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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