Михаил Ведерников оценил работу ТОСа «Тямша» в Псковском округе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил работу ТОСа «Тямша» в одноименной деревне Псковского муниципального округа сегодня, 27 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко и председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.
Благоустройство территории происходит по инициативе ТОСа «Тямша». Председатель ТОСа Наталья Смирнова рассказала, что благодаря активности местных жителей, их идеям и инициативам, которые реализуются с помощью ТОСа, деревня расцветает на глазах с 2022 года.
На сегодняшний день ТОС «Тямша» выиграл и успешно реализовал почти три миллиона рублей в рамках восьми проектов.
В ходе беседы Наталья Смирнова попросила у губернатора Псковской области помощи с приобретением детской площадкой.
Также губернатор Псковской области одобрил появление мурала на стене одного из жилых домов в Тямше.
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