День военного медика отмечают в России сегодня

День военного медика отмечается в России сегодня, 28 августа. Военная медицина всегда присутствовала в войсках, вместе с которыми проходила тяготы и испытания кровопролитных войн и вооруженных конфликтов. Упоминания о пребывании лекарей в русском войске встречаются уже в летописях.

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В военных обозах находились знахари и целители, которые как умели оказывали помощь в лечении ран и болезней за соответствующее вознаграждение. Штатных врачей в дружинах и полках русского войска в те времена еще не существовало.

В ХVI-ХVII веках всем медицинским и аптечным делом ведала Аптекарская палата, учрежденная в 1581 году и через 15 лет преобразованная в Аптекарский приказ, действовавший до 1707 года, главные функции которого состояли в охране здоровья царя и его приближенных (придворная медицина) и лечении русских воинов от болезней и ранений, их врачебном освидетельствовании и подготовке лекарей для войск (военная медицина). Однако до начала XVII века не существовало норм и правил, регламентирующих медицинскую помощь и государственную заботу о ней.

Первый практический шаг регулирования процесса оказания медицинской помощи войскам был сделан после воцарения на русском престоле Михаила Романова. 6 октября (26 сентября по старому стилю) 1620 года Анисимом Михайловым (Радишевским) было закончено, начатое по царскому повелению, составление первого воинского Устава России – «Книги воинской о всякой стрельбе и огненных хитростях».

Интенсивное развитие военная медицина получила в XVIII веке под влиянием реформ Петра I. 5 июня (25 мая по старому стилю) 1706 года Петром I был издан указ о строительстве в Москве первого постоянного госпиталя (ныне Главный военный клинический госпиталь имени Николая Бурденко), открытие которого состоялось 2 декабря (21 ноября по старому стилю) 1707 года. В 1723 году было завершено строительство здания Военно-сухопутного, а в 1726 году – Адмиралтейского госпиталей. Всего при жизни Петра I было открыто 10 госпиталей и более 500 лазаретов.

На протяжении XIX-ХХ веков система медицинского образования продолжала строиться с учетом достижений современной науки и практики. Это обеспечивало ведущую роль военно-медицинского образования в системе российского здравоохранения.

28 апреля (16 апреля по старому стилю) 1838 года вышло Положение о военно-фельдшерских школах, которое заложило основы систематического фельдшерского образования в России.

29 июня (17 июня по старому стилю) в структуре МВД 1836 года был основан Департамент казенных врачебных заготовлений, основной задачей которого являлось заготовление, хранение и распределение лекарственных препаратов для армии и флота. На данном этапе стали возникать фармацевтические фабрики, были изданы первые военные фармакопеи (собрание нормативных документов).

В наши дни военные врачи выполняют свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Они не только оказывают неотложную медицинскую помощь полевых операционных, но и проводят эвакуацию пострадавших с поля боя, спасают жизни мирным гражданам, ведут огромную работу по реабилитации военнослужащих.

В практику врачей постоянно внедряются передовые технологии. Все чаще даже для извлечения глубоко проникших осколков применяется малоинвазивное вмешательство – через минимальный разрез, что сокращает время реабилитации, и, как следствие, воины быстрее возвращаются в строй, пишет «РИА Новости».