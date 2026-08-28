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Родители в два раза чаще стали возвращать деньги за онлайн-курсы по ЕГЭ и ОГЭ

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В период публикации результатов ЕГЭ — в конце июня — начале июля — родители школьников в два раза чаще стали обращаться по поводу возврата средств за онлайн-курсы по подготовке к выпускным экзаменам, сообщили в юридической фирме Law By.

«Многие образовательные платформы в рекламе делают акцент на возможности возврата денежных средств при несдаче экзамена, низком балле или непоступлении в вуз», — рассказал основатель компании Никита Тимошенко.

А на практике при наступлении этих обстоятельств возвращать деньги онлайн-школы отказываются, отметил он.

По данным онлайн-сервиса DestraLegal, как минимум в 70% случаев потребителям через суд удается вернуть средства. Об этом же «Известиям» сообщили и другие юридические конторы.

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