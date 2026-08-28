Родители в два раза чаще стали возвращать деньги за онлайн-курсы по ЕГЭ и ОГЭ

В период публикации результатов ЕГЭ — в конце июня — начале июля — родители школьников в два раза чаще стали обращаться по поводу возврата средств за онлайн-курсы по подготовке к выпускным экзаменам, сообщили в юридической фирме Law By.
А на практике при наступлении этих обстоятельств возвращать деньги онлайн-школы отказываются, отметил он.
По данным онлайн-сервиса DestraLegal, как минимум в 70% случаев потребителям через суд удается вернуть средства. Об этом же «Известиям» сообщили и другие юридические конторы.