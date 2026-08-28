Скончался голос Оптимуса Прайма из «Трансформеров» в возрасте 85 лет

Канадский актер Питер Каллен, получивший мировую известность благодаря озвучиванию лидера автоботов Оптимуса Прайма во франшизе «Трансформеры», скончался в возрасте 85 лет. Об этом 27 августа сообщил портал TMZ.

Фото: ТАСС

«Питер Каллен, известный тем, что озвучил Оптимуса Прайма во франшизе «Трансформеры», умер», — говорится в публикации.

Причина смерти артиста на данный момент остается неизвестной. Информации об обстоятельствах случившегося издание не приводит.

Питер Клавер Каллен родился 28 июля 1941 года в Монреале в семье американцев ирландского происхождения. В 1963 году он окончил Национальную театральную школу Канады в составе самого первого выпуска, получив классическое актерское образование. После этого работал на радио, телевидении и в театре, а с конца 1970-х годов сосредоточился на озвучивании.

Мировую известность ему принес голос Оптимуса Прайма в оригинальном мультсериале «Трансформеры» (1984–1987), полнометражном мультфильме 1986 года и всех последующих проектах франшизы, включая фильмы Майкла Бэя и картины «Бамблби» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Среди других заметных работ — ослик Иа-Иа в проектах про Винни-Пуха, вокальные эффекты для «Хищника» (1987) и «Кинг-Конга» (1976), а также роли в «Рыцаре дорог», «Чип и Дейл спешат на помощь» и сериале «Неуязвимый».

В 2011 году за роль в «Трансформерах: Прайм» Каллен номинировался на «Эмми», а в 2023 году получил премию от Национальной академии телевизионных искусств и наук, пишут «Известия».