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31% псковичей считают профессию учителя престижной — опрос

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Сегодня 31% псковичей считают профессию учителя престижной. Каждый второй придерживается противоположного мнения («Работать за такую зарплату и с такой нагрузкой — подвиг»; «Самая неблагодарная профессия»; «Ни дети, ни родители учителей не уважают»).
 К такому выводу пришли аналитики российского сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос прошел с 17 по 19 августа.

Женщины чаще мужчин называли профессию учителя престижной (34 и 28% соответственно). Больше всего сторонников подобной точки зрения среди граждан от 35 до 45 лет (40%).

Что касается изменения социального статуса учителя за последние 10 лет, то 59% горожан уверены, что он понизился. Лишь 11% заметили повышение, 19% считают, что статус остался прежним.

Главное качество идеального педагога, по мнению опрошенных, — это глубокое знание своего предмета (26% голосов). На втором месте — выдержка и стрессоустойчивость (17%), на третьем — терпение (14%). В топ-5 важных качеств также вошли доброта (13%) и любовь к детям (9%).

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