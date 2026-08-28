Елена Синёва: Проект «Взаимообучение городов» особенно актуален для малокомплектных школ

Проект «Взаимообучение городов» позволяет учителям в отдаленных населенных пунктах получить доступ к передовым материалам по проведению уроков, считает директор гимназии №29, руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова Елена Синёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».
Руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова подчеркнула, что формат «Взаимообучения городов» работает на то, чтобы педагог из Опочки, Пскова, Великих Лук или Порхова получил доступ к тем же управленческим и методическим решениям, что и его коллега в столице.
Отдельно она отметила контент «Московской электронной школы» и «Российской электронной школы (РЭШ)».
Проект «Взаимообучение городов» Корпоративного университета реализуется с 2017 года. В его образовательных интенсивах приняли участие уже более 490 тысяч региональных педагогов.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за 10 лет состоялось около 40 масштабных онлайн-конференций, на которых представляли эффективные управленческие и педагогические практики. Столица приняла делегации из более чем 40 регионов, включая Красноярский край, Республику Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Кроме того, на базе Московского городского педагогического университета проходит Международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования», добавил мэр столицы.
По его словам, за два года участниками стали свыше пяти тысяч человек из Москвы и 18 регионов России, а в 2025 году запустили программу повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы» — 120 педагогов и руководителей школ уже прошли её.
В МГПУ разработали симуляционные тренажёры с дистанционным доступом. Они помогают в обучении широкому спектру задач — от управленческих решений до выстраивания диалога с родителями и подростками.
Также всем российским учителям доступен контент библиотеки «Московской электронной школы». Проект охватывает около пяти миллионов пользователей из шести регионов. Позже к нему присоединятся образовательные учреждения других субъектов России, в том числе исторических регионов.