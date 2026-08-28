Елена Синёва: Проект «Взаимообучение городов» особенно актуален для малокомплектных школ

Проект «Взаимообучение городов» позволяет учителям в отдаленных населенных пунктах получить доступ к передовым материалам по проведению уроков, считает директор гимназии №29, руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова Елена Синёва. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«Для Псковской области, где значительная часть школ расположена в малых городах и сельских поселениях, вопросы выравнивания образовательных возможностей стоят особенно остро», – отметила Елена Синёва.

Руководитель Совета директоров образовательных организаций Пскова подчеркнула, что формат «Взаимообучения городов» работает на то, чтобы педагог из Опочки, Пскова, Великих Лук или Порхова получил доступ к тем же управленческим и методическим решениям, что и его коллега в столице.

«В прошлом году делегация наших педагогов и директоров школ уже прошла стажировку в московских образовательных комплексах, а руководители нескольких псковских школ воспользовались дистанционными симуляционными тренажёрами МГПУ для отработки навыков взаимодействия с родителями. Это не абстракция: например, в тех муниципалитетах, где кадры в дефиците, возможность получить качественную консультацию онлайн или пройти интенсив без отрыва от класса – это не просто удобство, а реальный инструмент удержания специалиста на территории», – сказала Елена Синёва.

Отдельно она отметила контент «Московской электронной школы» и «Российской электронной школы (РЭШ)».

«Для сельских малокомплектных школ, где один учитель ведёт несколько предметов, библиотека готовых уроков и интерактивных материалов становится серьёзным подспорьем. Надеюсь, что к платформе подключатся все муниципалитеты региона, и в первую очередь те, что работают в приграничных территориях. Важно, что "Единая Россия" выстраивает эту работу системно: не разовая акция, а десятилетняя программа с конкретными цифрами – 490 тысяч педагогов, 40 конференций, десятки регионов. Псковская область готова и дальше активно участвовать в межрегиональном обмене, в том числе делиться собственными наработками по патриотическому воспитанию и краеведческому образованию, которые у нас исторически сильны. Сотрудничество в образовании – это инвестиция в то, чтобы ребёнок в Пскове имел те же стартовые возможности, что и ребёнок в Москве», – подчеркнула Елена Синёва.

Проект «Взаимообучение городов» Корпоративного университета реализуется с 2017 года. В его образовательных интенсивах приняли участие уже более 490 тысяч региональных педагогов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за 10 лет состоялось около 40 масштабных онлайн-конференций, на которых представляли эффективные управленческие и педагогические практики. Столица приняла делегации из более чем 40 регионов, включая Красноярский край, Республику Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Кроме того, на базе Московского городского педагогического университета проходит Международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования», добавил мэр столицы.

По его словам, за два года участниками стали свыше пяти тысяч человек из Москвы и 18 регионов России, а в 2025 году запустили программу повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы» — 120 педагогов и руководителей школ уже прошли её.

В МГПУ разработали симуляционные тренажёры с дистанционным доступом. Они помогают в обучении широкому спектру задач — от управленческих решений до выстраивания диалога с родителями и подростками.

«Для педагогов из регионов доступны все форматы взаимодействия: можно приехать в столичную школу на стажировку, подключиться к вебинару, получить консультацию онлайн или пройти курс на тренажёре-симуляторе. Это делает наши образовательные практики доступными для профессионального роста педагогов и управленцев из любого уголка России», — пояснил Сергей Собянин.

Также всем российским учителям доступен контент библиотеки «Московской электронной школы». Проект охватывает около пяти миллионов пользователей из шести регионов. Позже к нему присоединятся образовательные учреждения других субъектов России, в том числе исторических регионов.