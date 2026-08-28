«Крепкая семья»: Любовь и Вера

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Крепкая семья». Это цикл программ, в которых мы говорим о самом главном в жизни каждого человека – о родных и близких, о семейных отношениях и традициях, о нравственных ориентирах, о доверии и поддержке, а еще при помощи наших гостей разбираем реальные жизненные ситуации и ищем простые решения сложных семейных вопросов.

Сегодня будем говорить о принципах построения счастливой жизни в православной семье. Своими советами, основанными на собственном опыте, с радиослушателями поделятся настоятель храма Святителя Николая в Любятово, иерей Павел и его супруга Янина Орлова.

Насколько легко воспитывать пятерых сыновей? Какие качества батюшка с матушкой стараются им привить? Кто в их семье главный – отец, мать или дети? Как сыновья с разными интересами и темпераментами ладят между собой? Можно ли предупредить детскую ревность до того, как она даст о себе знать? Что в семье Орловых является объединяющим фактором, кроме веры?

Об этом и многом другом – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.