Отдых вместо денег: что нужно знать о замене отпуска компенсацией

Можно ли вместо отпуска получить деньги? Этот вопрос волнует многих, но ответ на него не так прост, особенно если речь идет о работе во вредных условиях. Разобраться в нюансах, опираясь на Трудовой кодекс и актуальную судебную практику, помогла главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, что говорит закон о замене отпуска денежной компенсацией?

- Основной отпуск — это только отдых. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней — это гарантированное право на отдых, а не способ заработка. По общему правилу, заменить его деньгами нельзя ни по желанию работника, ни по инициативе работодателя. Исключение — увольнение, когда выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).

- А как быть с так называемыми «лишними» днями отпуска?

- Можно, но с оговорками. Согласно ст. 126 ТК РФ, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Это правило касается, например, удлиненных отпусков для отдельных категорий работников или дополнительных отпусков (кроме отпуска за вредность). Важное условие: такая замена — это право, а не обязанность работодателя. Он вправе отказать.

- Вредные условия труда - это вообще особый случай во многих правовых аспектах. Что еще нужно знать?

- Главное правило - строгий запрет. В силу ч. 3 ст. 126 ТК РФ заменять деньгами ежегодный дополнительный отпуск за вредные и опасные условия труда нельзя. Этот запрет абсолютен: отпуск должен быть предоставлен в натуре, как время отдыха. Даже письменное согласие и личная просьба работника не делают такую замену законной. Суды последовательно поддерживают именно эту позицию. Но есть исключение - правило семи дней. Согласно ч. 4 ст. 117 ТК РФ, если дополнительный отпуск за вредность составляет больше 7 календарных дней (например, по СОУТ работнику положено 14 дней), то часть, превышающую эти семь дней, заменить денежной компенсацией все-таки можно. То есть из 14 дней: семь дней работник обязан отгулять, а оставшиеся семь можно монетизировать.

- Есть ли какой-то чек-лист по этой проблематике?

- Есть три обязательных условия, чтобы замена части отпуска (сверх семи дней) на деньги была законной. Должны одновременно соблюдаться три условия:

Возможность замены предусмотрена отраслевым (межотраслевым) соглашением.

В организации заключен коллективный договор, содержащий условие о такой компенсации.

Есть письменное согласие работника, оформленное отдельным дополнительным соглашением к трудовому договору (обычного заявления от руки недостаточно!).

Если не хватает хотя бы одного из этих условий — замена незаконна. Единственное исключение — выплата компенсации за все неиспользованные дни при увольнении. Ни Роструд, ни суд не примут во внимание «добровольное согласие» работника, если не соблюден процедурный порядок. При увольнении выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска, включая «вредный».

- Какова судебная практика и позиция судов по этому вопросу?

- Суды однозначно трактуют запрет на замену «вредного» отпуска. Например, в определении Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.07.2025 № 88А-11189/2025 суд признал законным предписание трудовой инспекции, которая обязала работодателя включить в график отпусков все дни дополнительного отпуска за вредность, несмотря на доводы о «договоренности» с работниками о компенсации.

Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 02.10.2025 № 88-8062/2025. В этом деле суд прямо подчеркнул: отпуск за работу во вредных условиях носит компенсационный характер — он призван восстановить здоровье работника, подвергшегося негативному воздействию факторов. Поэтому его нельзя заменить деньгами в части, которая соответствует времени фактического воздействия вредных факторов. Судьи указали, что в стаж, дающий право на такой отпуск, включается только то время, когда работник непосредственно выполнял обязанности на рабочем месте с вредными условиями. Остальные периоды (отпуск, больничный) в этот стаж не засчитываются.

Общая логика судов в таких спорах сводится к одному: запрет не просто формальный. Его цель — гарантировать, что работник реально воспользуется правом на отдых для восстановления здоровья, а не получит денежную альтернативу обязательной части. Поэтому даже если стороны «договорились», такая «договорённость» не может отменить прямое требование закона.

- Какой можно сделать из вышесказанного вывод?

- Основной отпуск (28 дней) и «вредный» отпуск в общем случае нельзя заменить деньгами — это гарантированный законом отдых.

Заменить можно только часть отпуска, превышающую 28 дней, кроме «вредного», и только по заявлению работника. Для «вредного» отпуска замена возможна только при увольнении или для части, превышающей семь дней, но при наличии специальных условий: отраслевое соглашение, коллективный договор и согласие работника. Суды и контролирующие органы строго следят за соблюдением этих правил. Помните: право на отдых — одно из основных трудовых прав. Не стоит пренебрегать им ради денежной компенсации, если закон этого не позволяет.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов