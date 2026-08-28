Предварительный прогноз погоды на 1 сентября озвучила Тала Нещадимова

По предварительному прогнозу, погода 1 сентября в Псковской области принесет тепло до 20 градусов и вероятность осадков. Синоптики озвучат точный прогноз позже из-за неустойчивого характера погоды. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Тала Нещадимова пояснила, что с понедельника синоптики наблюдают неустойчивый характер погоды. Поэтому специалисты составят более точный прогноз на 1 сентября попозже.

Начальник гидрометцентра обозначила два варианта развития событий. По ее словам, «есть вероятность, что до 16:00 1 сентября всё-таки простоит без осадков, будет достаточно тепло до 20°C и даже с солнышком». При этом Тала Нещадимова обратила внимание на другой сценарий и уточнила: «Есть такой вариант развития событий, что всё-таки дождь будет уже и с 11:00».

В заключение специалист уточнила, что сейчас метеорологи ожидают понедельника и затем уточнят прогноз.