 
Общество

Предварительный прогноз погоды на 1 сентября озвучила Тала Нещадимова

0

По предварительному прогнозу, погода 1 сентября в Псковской области принесет тепло до 20 градусов и вероятность осадков. Синоптики озвучат точный прогноз позже из-за неустойчивого характера погоды. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Тала Нещадимова пояснила, что с понедельника синоптики наблюдают неустойчивый характер погоды. Поэтому специалисты составят более точный прогноз на 1 сентября попозже.

Начальник гидрометцентра обозначила два варианта развития событий. По ее словам, «есть вероятность, что до 16:00 1 сентября всё-таки простоит без осадков, будет достаточно тепло до 20°C и даже с солнышком». При этом Тала Нещадимова обратила внимание на другой сценарий и уточнила: «Есть такой вариант развития событий, что всё-таки дождь будет уже и с 11:00».

В заключение специалист уточнила, что сейчас метеорологи ожидают понедельника и затем уточнят прогноз. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026