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Стала известна программа фестиваля «Время открытий» для псковских учащихся

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Программу фестиваля «Время открытий» для для старшеклассников и студентов, который пройдет в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Центр молодёжи и общественных инициатив».

«У нас отличные новости – программа фестиваля "Время открытий"! 1 сентября в Финском парке для школьников 9-11 классов и студентов мы подготовили насыщенную программу», - сообщили в Центре.

Участников ждут выступления на главной сцене: диджей-сет от Vladislav Tiasto, творческие номера от студентов, концерты групп «Лиза Матрешка» и Radio band, а также розыгрыш призов.

В пространстве «Просвещение» пройдут лекции о возможностях для молодёжи и встреча без галстуков с министром молодёжной политики Дмитрием Яковлевым и врио ректора ПсковГУ Сергеем Николаевым.

В пространстве «Знакомство» будет работать выставка учебных заведений, а также площадки сообщества «Росмолодёжь. Предпринимай», Центра «Воин» и Федерации фиджитал-спорта Федерации фиджитал-спорта.

В пространстве инициатив можно будет познакомиться с «Движением Первых», студотрядами, медиа «ТОЛК» и кадровым центром Любителей активностей ждёт спортивное пространство с лазертагом, лучным тиром и площадкой от ПсковГУ.

 

Организаторы — Центр молодежи и общественных инициатив, Псковский государственный университет при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

Мероприятие реализуется в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи и национального проекта «Молодёжь и дети».

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