Рособрнадзор внес ряд изменений в порядок проведения ЕГЭ по нескольким предметам

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027, сообщили в Рособрнадзоре.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027.

«В КИМ ЕГЭ по истории изменения внесены в рамках синхронизации КИМ с федеральной образовательной программой среднего общего образования и государственными учебниками», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в демонстрационный вариант КИМ добавлено приложение, в котором указаны параграфы государственных учебников истории, содержащие учебный материал, который необходим для выполнения каждого задания демонстрационного варианта ЕГЭ, пишет РИА Новости.

Общее количество заданий в ЕГЭ-2027 по истории будет увеличено с 21 до 22, а максимальный первичный балл - с 42 до 43

Тематика трех заданий поменяется в ЕГЭ-2027 по информатике, также будет упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

«В ЕГЭ по информатике изменений структуры КИМ (контрольно-измерительных материалов - ред.) также нет, однако поменялась тематика трех заданий, а также по предложениям профессионального сообщества упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности», - говорится в сообщении.

Рособрнадзор не изменил структуру и содержание ЕГЭ-2027 по девяти предметам, среди них биология, география, иностранные языки, литература, базовая математика, обществознание, русский язык, физика и химия.

«Максимальный балл за выполнение всей работы (ЕГЭ-2027 по профильной математике - ред.) увеличился с 32 до 33», - говорится в сообщении.

В Рособрнадзоре уточнили, что изменения в КИМ ЕГЭ по профильной математике отражают усиление акцента на подготовку инженерных кадров.

Так, в первую часть экзаменационной работы добавлены задания базового уровня сложности, расширяющие возможности участников экзамена в получении минимального «абитуриентского» балла.

Во второй части КИМ будет добавлено задание на проверку умений моделировать реальные ситуации на языке математики, составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры и начал математического анализа, интерпретировать полученный результат, а также умение решать текстовые задачи разных типов, в том числе задачи из других учебных предметов и задачи из реальной жизни.