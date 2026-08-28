Презентация книги «Исторические кладбища Пскова» прошла в библиотеке имени Юрия Тынянова

Презентация книги «Исторические кладбища Пскова» прошла в Центральной городской библиотеке имени Юрия Тынянова сегодня, 28 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Книгу представили авторы – краеведы, генеалоги Елена Клевцова и Вячеслав Косырев. Основная цель книги, по словам авторов – зафиксировать и дать начальные сведения о кладбищенских памятниках.

Елена Клевцова рассказывала об особенностях изучения жизни человека, которому поставлен памятник, а также о причинах выбора данной темы. Также в рамках встречи была поднята проблема исчезновения надгробий.

В издание вошли сведения о Дмитриевском, Мироносицком, Иоанно-Богословском, Любятовском, Бутырском, Царе-Константиновском кладбищах и о кладбище у Сироткина монастыря.

Книга состоит из разделов, посвященных определенной церкви. В них содержатся сведения о храме, перечисление надмогильных памятников до 1917 года, информация о захороненных персонах и иллюстрации.

Кроме того, во второй части книги есть два приложения. Первое содержит сведения о похороненных на псковских кладбищах персонах, памятники которым утрачены. Второе рассказывает о трех репрессированных священниках, чьим последним приютом стало Мироносицкое кладбище.

Фотофиксацию памятников авторы издания начали вести пятнадцать лет назад, а сбор информации о персоналиях и работу над изданием вели в течение трех лет.

В заключение встречи Елена Клевцова сказала, что изучение памятников будет продолжено, и поблагодарила посетителей. После этого слушатели могли задать интересующие вопросы и приобрести книгу. Также в конце презентации член Совета Союза краеведов России Тамара Вересова поблагодарила авторов книги за вклад в краеведение Псковской области.