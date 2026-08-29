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Международный день действий против ядерных испытаний празднуют 29 августа

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Международный день действий против ядерных испытаний отмечается ежегодно 29 августа. Дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН в 2009 году для привлечения внимания к последствиям ядерных испытаний и необходимости их прекращения.

Инициатором принятия резолюции выступил Казахстан. Дата выбрана в память о закрытии 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона — одного из крупнейших объектов ядерных испытаний в мире.

С середины XX века было проведено более двух тысяч ядерных испытаний. Они привели к тяжелым последствиям для окружающей среды и здоровья людей, в том числе из-за радиоактивных выпадений после атмосферных взрывов.

Основным международным инструментом, направленным на прекращение ядерных испытаний, является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году. На сегодняшний день договор подписали 187 государств, 178 из них его ратифицировали.

При этом ДВЗЯИ пока не вступил в силу, поскольку для этого необходимо выполнение дополнительных условий по ратификации рядом государств, обладающих значительным ядерным потенциалом, пишет calend.ru.

Первый Международный день действий против ядерных испытаний прошел в 2010 году. С тех пор 29 августа в разных странах проводятся конференции, выставки, лекции, информационные кампании и другие мероприятия, посвященные проблеме ядерных испытаний и международному разоружению.

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