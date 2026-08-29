Роспотребнадзор рассказал, какие цветы выбрать на 1-е сентября

Для школьного букета лучше выбирать сезонные и стойкие цветы — хризантемы, герберы, астры, георгины, эустомы и гипсофилы. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«Отдавайте предпочтение сезонным и стойким видам — хризантемам, герберам, астрам, георгинам, эустомам и гипсофиле. Эти цветы лучше переносят перепады температур и меньше осыпаются», — заявили в ведомстве.

Перед покупкой специалисты рекомендуют обратить внимание на состояние лепестков. Если они поникшие и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов. Также следует проверить стебли.

«У свежих цветов они плотные и влажные, без мягких или потемневших участков. Неприятный или резкий запах может свидетельствовать о загнивании. Проверьте упаковку и подложку — на них не должно быть плесени или влажных пятен», — добавили в Роспотребнадзоре.

После покупки букет советуют сразу поставить в вазу с водой и подрезать стебли. Толстые стебли лучше срезать наискосок, а жесткие — обломать или расщепить. Нижние листья рекомендуется удалить, чтобы предотвратить гниение и появление неприятного запаха, пишет РИА Новости.

«В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть», — заключили в пресс-службе.