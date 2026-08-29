Педиатр рассказала, сколько времени первокласснику нужно проводить на свежем воздухе

Первокласснику рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее трех часов в день, при этом прогулки можно совмещать с физической активностью и спокойными играми. Об этом рассказала педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Кемеровского медицинского университета Анна Анисимова.

«Ребенку в возрасте семи лет рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее трех часов. Прогулки можно совмещать с физической активностью или тихими играми: наблюдением за природой, сбором материалов для поделок. Оптимально разделять прогулки на две: по полтора часа до и после обеда», — рассказала педиатр.

По словам специалиста, родителям также стоит внимательно относиться к одежде ребенка и заранее объяснить ему, как правильно одеваться в соответствии с погодой, пишет РИА Новости.