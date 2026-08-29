 
Общество

Педиатр рассказала, сколько времени первокласснику нужно проводить на свежем воздухе

0

Первокласснику рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее трех часов в день, при этом прогулки можно совмещать с физической активностью и спокойными играми. Об этом рассказала педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, доцент Кемеровского медицинского университета Анна Анисимова.

«Ребенку в возрасте семи лет рекомендуется проводить на свежем воздухе не менее трех часов. Прогулки можно совмещать с физической активностью или тихими играми: наблюдением за природой, сбором материалов для поделок. Оптимально разделять прогулки на две: по полтора часа до и после обеда», — рассказала педиатр.

По словам специалиста, родителям также стоит внимательно относиться к одежде ребенка и заранее объяснить ему, как правильно одеваться в соответствии с погодой, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026