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Ремонт дороги Крюково — Шабаны и газификацию обсудили в Палкинском округе

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Ремонт дороги Крюково — Шабаны, газификацию деревни и благоустройство местного кладбища взяли в проработку по итогам встречи с жителями. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Антон Мороз / МАХ

Встреча состоялась в рамках рабочей поездки в Палкинский округ. Вместе с Антоном Морозом с жителями деревни Крюково встретились сенатор от Псковской области Алексей Наумец, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, советник губернатора Павел Гоман и глава муниципалитета Ольга Потапова.

Одним из вопросов стал ремонт дороги Крюково — Шабаны. Также жители рассказали о необходимости решить вопрос с газификацией населенного пункта.

 

Кроме того, обсуждалась постановка на кадастровый учет местного кладбища и его благоустройство. В числе первоочередных работ назвали удаление аварийных деревьев. Отдельно рассмотрели возможные пути постановки на кадастровый учет земельного участка в зоне ОД-1 площадью менее 0,1 га.

«По каждому вопросу пояснили людям возможные пути решения, примерные сроки и взяли обозначенные населением темы в проработку», — сообщил Антон Мороз.

Депутат также отметил активность жителей Крюково. В деревне действует территориальное общественное самоуправление, благодаря работе которого уже удалось решить ряд вопросов местного значения.

«Хочу отметить, что местные жители сами не сидят сложа руки: в населенном пункте создан и действует ТОС, благодаря его работе удалось решить некоторые вопросы местного значения», — подчеркнул Антон Мороз.

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