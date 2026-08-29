Студия «Маша и Медведь» будет судится с создателем мультсериала

ООО «Маша и Медведь» подало иск о защите авторских прав к создателю популярного мультсериала Олегу Кузовкову. Об этом следует из сведений в картотеке на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

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Спор возник после истечения в 2025 году срока действия лицензионного договора, заключенного сторонами в 2010 году. После окончания действия договора Олег Кузовков прекратил сотрудничество со студией и объявил о планах спродюсировать полнометражный фильм при участии компании Studio MiM.

Студия «Маша и Медведь» полагает, что действия автора создают угрозу нарушения ее прав на использование мультгероев.

В качестве истца по делу указано ООО «Маша и Медведь», ответчиком выступает Олег Кузовков.

Судебное заседание назначено на 19 октября 2026 года в 11:00 мск. Иск рассматривается судьей Кузьминского районного суда Москвы.