Сотрудники «Михайловского» провели мастер-классы для посетителей выставки «Россия начинается здесь»

Мастер-классы «Я к вам пишу...» (урок исторического письма) и «Народная картинка — лубок» провели вчера, 28 августа, на выставке-ярмарке «Россия начинается здесь» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/tourism/596360.html) сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». На занятиях у методистов по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елены Фёдоровой и Надежды Шабловской побывало около 250 детей и взрослых, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Уроки проходили на выставочной площадке Пушкиногорского муниципального округа, которую украшают панорамные снимки мемориальных ландшафтов музеев-усадеб “Михайловское“, “Тригорское“, “Петровское“ и этнографического комплекса “Бугрово“, — рассказали в музее. — Здесь же установлена реплика знаменитой скамьи Онегина и стилизованный почтовый ящик “Письмо Пушкину“».

Почётными гостями площадки стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.

Напомним, что выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова будет работать до 30 августа.