 
Общество

Сотрудники «Михайловского» провели мастер-классы для посетителей выставки «Россия начинается здесь»

0

Мастер-классы «Я к вам пишу...» (урок исторического письма) и «Народная картинка — лубок» провели вчера, 28 августа, на выставке-ярмарке «Россия начинается здесь» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/tourism/596360.html) сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». На занятиях у методистов по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елены Фёдоровой и Надежды Шабловской побывало около 250 детей и взрослых, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Уроки проходили на выставочной площадке Пушкиногорского муниципального округа, которую украшают панорамные снимки мемориальных ландшафтов музеев-усадеб “Михайловское“, “Тригорское“, “Петровское“ и этнографического комплекса “Бугрово“, — рассказали в музее. —   Здесь же установлена реплика знаменитой скамьи Онегина и стилизованный почтовый ящик “Письмо Пушкину“».

Почётными гостями площадки стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник.

Напомним, что выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова будет работать до 30 августа.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026