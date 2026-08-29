СОЦПРОФ призвал повысить престиж рабочих профессий на фоне дефицита кадров

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов назвал серьезным сигналом заявление министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова о потребности российской экономики в дополнительных 3 млн квалифицированных рабочих в ближайшие семь лет. Об этом Сергей Вострецов сообщил в своем Telegram-канале.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в ближайшие семь лет российской экономике потребуется дополнительно привлечь порядка 3 млн квалифицированных рабочих и операторов производственных установок и машин. Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на заявление главы Минтруда.

«Заявление министра труда Антона Котякова о потребности экономики в дополнительных трех миллионах квалифицированных рабочих — это не просто статистика, а серьезный сигнал для всей страны. Мы в СОЦПРОФ давно говорим о том, что дефицит рабочих кадров — одна из ключевых угроз устойчивому развитию российской экономики», — отметил Сергей Вострецов.

По его словам, рабочие профессии сегодня недооценены обществом, хотя от специалистов этого профиля зависят производство, инфраструктура, обороноспособность и технологический суверенитет страны.

Спикер считает, что для решения кадровой проблемы необходим комплексный подход: повышение престижа рабочих специальностей со школьной скамьи, развитие материально-технической базы колледжей и училищ, качественная производственная практика, достойная оплата труда и социальные гарантии.

«Работодатели должны понимать: квалифицированный рабочий — это не расходная статья, а стратегический ресурс. А государство — создавать условия, при которых молодой человек будет осознанно выбирать профессию токаря, сварщика или оператора станков с ЧПУ, зная, что его труд будет востребован и справедливо оплачен», — заявил председатель СОЦПРОФ.

Он также подчеркнул готовность профсоюзов участвовать в формировании кадровых прогнозов и программ подготовки специалистов совместно с Минтрудом, региональными властями и работодателями.