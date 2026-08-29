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В ГД предложили выделить дальнобойщиков в отдельную профессию

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Водителей, которые занимаются междугородними и международными перевозками грузов на дальние расстояния, следует официально выделить в отдельную профессию. Обращение с таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру транспорта РФ Андрею Никитину.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения изменений в Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2349, предусмотрев отдельное наименование профессии для водителей, осуществляющих междугородние и международные автомобильные перевозки грузов на дальние расстояния», - говорится в обращении.

Кроме того, предлагается закрепить самостоятельное наименование профессии в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-2025.

Дальнобойщики официально относятся к профессии «водитель автомобиля». Чернышов считает, что этого недостаточно, поскольку их работа заметно отличается от работы водителей, которые ездят на короткие расстояния или работают в пределах одного города - дальнобойщики подолгу находятся в рейсах вдали от дома, управляют большегрузами, в том числе ночью и в сложную погоду. Они также должны соблюдать особые правила труда и отдыха и использовать тахографы, отметил депутат, пишет ТАСС.

По мнению Чернышова, введение отдельной профессии позволит точнее учитывать занятых в этой сфере работников, оценивать кадровую потребность отрасли и разрабатывать меры для привлечения и закрепления специалистов.

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