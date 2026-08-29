В Псковском округе проверили ход благоустройства объектов и отметили 110-летие Середки

Рабочую поездку по Псковскому муниципальному округу сегодня, 29 августа, провели депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и сенатор от Псковской области Алексей Наумец. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Первой точкой поездки стало село Середка, которое отмечает 110-летие. На братском воинском захоронении участники возложили цветы в память о защитниках Отечества. В местном Доме культуры они встретились с участницами волонтерского объединения «Женщины тыла», которые помогают фронту.

«Алексей Наумец и Андрей Ключко поблагодарили женщин за их труд, поскольку не понаслышке знают, как важна их помощь для ребят. Александр Козловский поблагодарил участников объединения и подчеркнул, что вклад каждого человека в общую Победу важен и неоценим», — рассказала Наталья Федорова.

Жителей Середки поздравили с праздником. В центре села прошли концерт и народные гуляния на территории, благоустроенной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Также участники поездки посетили Середкинскую среднюю школу, где в новом учебном году будут обучаться более 210 детей. В 2025 году на ремонт и дооснащение школы и детского сада направили 3,6 млн рублей, в 2026 году объем финансирования составил 9,4 млн рублей.

За поддержку участников СВО, активную гражданскую позицию, патриотизм и участие в изготовлении блиндажных свечей коллектив школы получил Благодарственное письмо депутата Госдумы.

Следующей точкой стал мемориал Жидилов Бор, где продолжается первый этап благоустройства. Сейчас выложена дорожка к крышке ДЗОТа, ведутся работы с плиткой, реставрируются мемориальные плиты и изготавливается памятник «Жертвам фашизма». Первый этап работ подрядчик должен завершить в ноябре.

Финальной точкой поездки стали Писковичи. Общественная территория у Тепличного проезда была обновлена по программе ФКГС. За ее благоустройство в прошлом году проголосовали 2262 жителя округа.

На территории обустроили парковку и пешеходные дорожки, удобный подход к спортивному объекту, установили скамейки и урны, а также подготовили площадку для культурно-массовых мероприятий.

«Жители, с которыми мы пообщались, обновлением довольны — получилась зона спокойного отдыха и прогулок с перспективой дальнейшего наполнения», — отметила Наталья Федорова.