Ozon начнет продавать товары прямо из ПВЗ с 10 сентября

С 10 сентября Ozon начнет размещать и продавать товары непосредственно в пунктах выдачи заказов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Ozon.

На первом этапе в ПВЗ будут оставлять отмененные и невыкупленные товары. После 14 дней ожидания клиента или более раннего отказа их разместят на полках, после чего они снова поступят в продажу и появятся на витрине Ozon.

В середине октября маркетплейс планирует открыть прямые поставки товаров для размещения в ПВЗ и пунктах приема и выдачи, а также запустить кросс-докинг.

Напомним, ранее Ozon отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов.