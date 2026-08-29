Врач рассказала, сколько можно хранить домашние закрутки на зиму

Большинство домашних консервов рекомендуется хранить не более года. Маринованные овощи и грибы с уксусом при соблюдении условий хранения могут сохраняться до полутора лет, а варенье из ягод и фруктов без косточек — несколько лет. Об этом рассказал замдиректора Института медицины и медтехнологий НГУ Дарья Подчиненова.

«Срок хранения большинства домашних консервов не превышает одного года. При условии хранения в темном и прохладном месте (погреб, холодильник) маринованные овощи и грибы с уксусом хранятся год-полтора, а варенья из ягод и фруктов без косточек могут стоять несколько лет», — сказала специалист.

Врач предупредила, что при появлении после употребления домашних консервов тошноты, сухости во рту, двоения или тумана в глазах, затруднения глотания или нарушения речи необходимо срочно вызвать скорую помощь. Эти симптомы могут указывать на ботулизм.

«Также не выбрасывайте банку: ее нужно передать врачам для анализа», — отметила Дарья Подчиненова.

Опасность ботулизма связана со спорами бактерии, которые могут попасть на продукты из почвы и воды. В герметично закрытой банке без доступа кислорода они способны размножаться и выделять опасный токсин, пишет ТАСС. При этом внешний вид, вкус и запах зараженных консервов могут не измениться.