 
Общество

«Земли даже больше, чем было»: новую площадку для «Доброго рока-2027» осмотрели и покосили

0

Новую площадку в Палкинском округе для проведения фестиваля «Добрый рок-2027» осмотрели и покосили, сообщается на странице организатора фестиваля Андрея Семенова в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Андрей Семенов / «ВКонтакте»

«Первый покос на новой площадке. Земля более-менее ровная, сильно ровнять не надо будет. Оставили деревья, кусты уберут. Будем прикидывать насчет поляны для сцены, торговли и так далее. Места тут более чем предостаточно. Земли даже больше, чем было. Придется все-таки подровнять местами, а так поле большое. Нам нравится», - сообщил Андрей Семенов.

Новая поляна располагается в Палкинском муниципальном округе, близ деревни Щепец.

Напомним, в этом году работу фестиваля остановили из-за боеприпаса, который обнаружили в 15–20 метрах за пределами площадки в палкинской деревне Слопыгино.

Смотрите также

«Добрый рок» закрыли из-за брошенного «черными копателями» снаряда - директор фестиваля

0

Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров. 

Напомним, ранее организаторы фестиваля «Добрый рок-2027» выбрали новую площадку в Палкинском округе и раскрыли подробности программы. 

Информационную поддержку фестивалю «Добрый рок» традиционно предоставляют Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM)

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026