«Земли даже больше, чем было»: новую площадку для «Доброго рока-2027» осмотрели и покосили

Новую площадку в Палкинском округе для проведения фестиваля «Добрый рок-2027» осмотрели и покосили, сообщается на странице организатора фестиваля Андрея Семенова в соцсети «ВКонтакте».

Видео: Андрей Семенов / «ВКонтакте»

«Первый покос на новой площадке. Земля более-менее ровная, сильно ровнять не надо будет. Оставили деревья, кусты уберут. Будем прикидывать насчет поляны для сцены, торговли и так далее. Места тут более чем предостаточно. Земли даже больше, чем было. Придется все-таки подровнять местами, а так поле большое. Нам нравится», - сообщил Андрей Семенов.

Новая поляна располагается в Палкинском муниципальном округе, близ деревни Щепец.

Напомним, в этом году работу фестиваля остановили из-за боеприпаса, который обнаружили в 15–20 метрах за пределами площадки в палкинской деревне Слопыгино.

Андрей Семенов предположил, что боеприпас откопали «черные копатели» из земли и бросили его незадолго до начала фестиваля. По его словам, осколочная мина такого калибра поражает лежащие цели в радиусе не менее 25 метров, полностью уничтожает ростовые цели в радиусе 60 метров, а отдельные осколки разлетаются на расстояние до 200–250 метров.

Напомним, ранее организаторы фестиваля «Добрый рок-2027» выбрали новую площадку в Палкинском округе и раскрыли подробности программы.

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