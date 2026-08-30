В МВД рассказали об уловке мошенников с фейковым взломом Госуслуг

Мошенники в своих схемах могут отправлять ссылку на сайт с видео, которое имитирует взлом учетной записи «Госуслуг», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники при реализации различных сценариев обмана граждан отправляют ссылку на сайт с видео, которое имитирует взлом учетной записи Единого портала государственных услуг», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при переходе на фейковый сайт портала «Госуслуги» на экране отображается форма авторизации, однако ввести информацию для входа нельзя. Далее запускается трехсекундный отсчет, после которого появляется фальшивое уведомление в виде видео "взлома" учетной записи.

«На экране появляется окно терминала, где последовательно всплывают сведения о нестандартной активности, а также надписи: "Выгрузка электронной подписи", "Выгрузка 2-НДФЛ", "Выгрузка паспортных данных", "Выгрузка СНИЛС", "Выгрузка кредитной истории", "Снятие самозапрета", а затем — "Данные успешно выгружены". После этого картинка перестаёт обновляться», - отмечается в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что на каждом этапе атаки телефонные мошенники стремятся к тому, чтобы отключить критическое мышление потенциальной жертвы, поэтому самая надежная защита от таких манипуляций – не переходить по отправленным ссылкам. Кроме того, всегда нужно обращать внимание на отзывы и дату создания сайта - зарегистрированные недавно сайты или ресурсы без отзывов и упоминаний в интернете могут быть фишинговыми, пишет РИА Новости.

«Помните: представители государственных структур, банков и правоохранительных органов не общаются с пользователями через мессенджеры», - заключили в ведомстве.