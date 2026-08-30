Пять правил сохранения здоровья собаки напомнили кинологи

Правила ухода за собакой, чтобы предотвратить проблемы с ее здоровьем напомнили в Российской кинологической федерации.

Часто за здоровьем собаки стоит не банальное отсутствие болезней, а качество жизни. Правильный уход, восполнение нормы физической активности, стабильная и предсказуемая среда – это лишь некоторые кирпичики, из которых в результате выстраивается база здоровья. Существуют фундаментальные правила, которые помогут предотвратить возможные угрозы.

«Нюансов, из которых складывается здоровье собаки, много, и перечислять их можно бесконечно. Конечно, среди них – регулярное посещение ветеринара, даже если питомца ничего не беспокоит. Как минимум вы должны приходить ради плановой вакцинации раз в год. В идеале – взрослую особь осматривают раз в полгода. Но существуют и прочие правила, которые вы должны выполнять сами на ежедневной основе», — объясняет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Строгое кормление не по «глазу»

Наиболее частая ошибка – перекорм собаки. Лишний вес сразу же сокращает продолжительность жизни, приводит к серьезным проблемам со здоровьем. А возникает он часто из-за отсутствия дисциплины, понимания дневной нормы, подкармливания. В каждом возрасте существуют свои стандарты, и необходимо буквально взвешивать дневную порцию с помощью кухонных весов. Немного меньше или больше – и собака недополучает норму или набирает лишний вес. Человеческая еда со стола строго запрещена, чтобы не привести собаку к отравлению. Лакомства лучше иметь в виде некоторых разрешенных овощей, фруктов, сушеного мяса.

Ежедневный осмотр

Нужно приучиться проверять и ощупывать собаку каждый день с помощью легкого массажа или поглаживаний. Это займет не больше 15 минут, к тому же такое занятие весьма приятное. Начинать проверку нужно с ушей, зубов – нет ли неприятных выделений и запаха. Далее нужно пальпировать живот и провести поглаживание всего тела, чтобы убедиться, что нет подкожных шишек или болезненных мест. Также нужно осматривать подушечки лап и обращать внимание на походы в туалет. Ранняя диагностика может сэкономить много денег и времени.

Вода – основа всего

Доступ к воде у собаки должен быть постоянным, и днем, и ночью. При этом надо следить за чистотой миски и регулярно менять воду, особенно в жару. За пользой воды скрывается еще кое-что: в отопительный сезон, когда воздух сохнет, страдают слизистые. Это делает собаку более уязвимой к инфекциям. Поэтому очень пригодится увлажнитель воздуха и гигрометр для измерения влажности.

Разумная активность

Восполнение физической нормы активности очень важно. Однако между тем заворот желудка – очень частая причина внезапной гибели собак. И привести к нему может как раз нагрузка после приема пищи. Строгое правило – за 1 час до еды и 2 часа после еды исключить активные игры, особенно прыжки, а также длительные прогулки. Собака может отдохнуть после еды – в целом взрослые собаки спят довольно много в течение дня. И нарушать такой сон после пищи нельзя.

Стресс бьет по здоровью

Среда очень влияет на состояние собаки, а хронический стресс может даже негативно сказываться на здоровье. Поэтому, если питомец находится в нестабильной среде с неадекватными хозяевами, к сожалению, даже выполнение остальных правил меркнет на этом фоне. Симптомы хронического стресса – нарушение сна, апатия, изменение аппетита, появление агрессии. Жизнь в подобном режиме неизменно будет иметь последствия.