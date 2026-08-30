Почему движение - это жизнь, рассказали в псковской областной больнице

Как физическая нагрузка положительно влияет на организм Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковской областной клинической больнице.

«Активные виды спорта и регулярная физическая активность — это не просто модный тренд, а настоящий эликсир молодости. Доказано: движение помогает продлевать жизнь и кардинально повышает её качество! Что происходит с организмом, когда мы двигаемся Регулярная физическая нагрузка работает как комплексная таблетка для всего организма: поддерживает оптимальный вес и ускоряет метаболизм, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, делая сердце выносливее, помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови, улучшает когнитивные способности (память, внимание) и психоэмоциональное состояние (прощайте, стресс и тревога!)», - сообщили в больнице.

Чтобы получить пользу, не нужно жить в спортзале, отметили в больнице. Нужно следовать рекомендациям:

Базовый уровень: минимум 150–300 минут умеренной активности или 75–150 минут интенсивной активности в неделю (или их эквивалентная комбинация).

Для максимальной пользы: увеличьте время умеренной активности до 300+ минут или интенсивной до 150+ минут в неделю.

Внедрять движение в жизнь необходимо постепенно:

«Начинайте с малого. Ежедневные прогулки быстрым шагом — отличная и безопасная база. Меньше сидите. Делайте небольшие перерывы и разминку каждые 30–40 минут, если у вас сидячая работа. Добавьте силу. Включите силовые упражнения 2–3 раза в неделю для укрепления мышц и костей. Найдите своё. Танцы, йога, плавание, велосипед — выбирайте ту активность, которая приносит вам радость. Ставьте цели. Реальные, достижимые цели и отслеживание прогресса мотивируют лучше всего», - добавили в больнице.

Перед началом регулярных тренировок, особенно при хронических заболеваниях или лишнем весе, обязательно нужно проконсультироваться с врачом и пройти базовую диспансеризацию, чтобы убедиться, что сердце и сосуды готовы к нагрузкам.

Контакт-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00.

«Начните двигаться уже сегодня — ваше будущее «я» скажет вам спасибо!» - заключили в больнице.