В МВД рассказали, как защитить детей от схем дропперства

Родителям, чтобы уберечь детей от вовлечения в схемы дропперства, необходимо объяснить им, что передача карты, логинов и паролей неизвестным - риск стать соучастником преступления, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что нередко в схемы дропперства - когда злоумышленники используют чужие банковские карты и счета для вывода и обналичивания похищенных денег - мошенники втягивают подростков, обещая им легкий заработок или маскируя преступления под «простую подработку».

Чаще всего подростков вербуют в мессенджерах и соцсетях - через личные сообщения, закрытые чаты и «приглашения в команду»; на игровых и стриминговых платформах - под видом «заданий за награду»; через знакомых или сверстников - по принципу «друг позвал помочь»; объявлениях о подработке в интернете.

Правоохранители отметили, что насторожить подростка должны предложения: «просто получи перевод и отправь дальше - ничего сложного», «нужна твоя карта/счет/аккаунт, мы сами все сделаем», «заплатим за регистрацию в платежном сервисе», «не спрашивай деталей - это внутренняя схема», а также просьбы оформить банковскую карту, сим‑карту или электронный кошелек «для работы».

«Поговорите с ребенком заранее: объясните, что передача карты, логинов и паролей посторонним — это риск стать соучастником преступления. Подчеркните: «легкие деньги» с непонятными условиями почти всегда связаны с мошенничеством», - говорится в сообщении.

В полиции посоветовали встроить в разговор с ребенком простые правила, например, не передавать никому карту, реквизиты счета, коды из СМС, пароли и данные для входа в онлайн‑банк; не регистрировать на свое имя карты, кошельки и аккаунты по просьбе незнакомцев; не выполнять переводы по инструкциям из чатов и от «кураторов»; сразу рассказывать взрослым, если кто‑то предлагает «быстрый заработок» с использованием личных данных, пишет РИА Новости.