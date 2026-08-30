Пять миллионов рублей в год будут выделять на конкурс муралов в Псковской области ежегодно

Конкурс по созданию муралов в Псковской области станет ежегодным. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, на эти цели будут выделять по пять миллионов рублей в год.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Финансирование предусмотрим с 2027 года, но основная подготовка начнется уже этой осенью.

На первом этапе рабочая группа отберет 10 лучших территорий из предложенных муниципалитетами. Главное условие – будущие рисунки должны отражать историю, важные события, культуру и уникальную атмосферу места.

Второй этап – творческий конкурс эскизов, где проявить себя и принять участие смогут все желающие.

На фото: реализованный силами ТОС проект по созданию мурала в городе Дно

«Давайте вместе сделаем наш регион еще ярче, современнее и привлекательнее для жителей и гостей», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор Псковской области одобрил появление мурала на стене одного из жилых домов в деревне Тямша.