Виноделы объяснили, почему в России растет спрос на безалкогольные напитки

Безалкогольное вино в России перестало быть напитком «для тех, кому нельзя» — рост спроса связан с изменением модели потребления, улучшением качества и тем, что вино без градусов появилось в меню даже премиальных ресторанов, рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).
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По словам экспертов, безалкогольное вино перестало восприниматься как продукт для автомобилистов или людей с ограничениями по здоровью. Сегодня его выбирают потребители, которым важны гастрономия, эстетика и «социальный ритуал».
Также на рост спроса повлияло значительное улучшение качества продукции: современные технологии деалкоголизации позволяют получать вина с достойной ароматикой, тогда как еще пару лет назад у безалкогольных вин была слабая органолептика.
Безалкогольные позиции появились в винных картах ресторанов, специализированных винотеках и федеральных сетях, подчеркнули в ассоциации. По оценкам участников рынка, сегодня уже сложно найти ресторан премиального сегмента без хотя бы нескольких безалкогольных вин в карте.
В АВВР со ссылкой на данные ритейлеров напомнили, что продажи безалкогольных вин в 2024-2025 годах росли на 30-100% в зависимости от канала продаж, а отдельные сети фиксируют рост более чем в 2,2 раза. Отмечается, что безалкогольное вино не столько конкурирует с классическим, сколько создает новые сценарии потребления и вовлекает тех, кто раньше вино вообще не выбирал.
Как рассказали «РИА Новости» в сети винотек SimpleWine, этим летом продажи безалкогольного вина в сети выросли почти на четверть в годовом выражении, причем наибольший интерес к категории показала молодежь — среди покупателей 18–22 лет их продажи выросли в 2,1 раза, а в группе 23-25 лет — на 86%.