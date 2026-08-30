Виноделы объяснили, почему в России растет спрос на безалкогольные напитки

Безалкогольное вино в России перестало быть напитком «для тех, кому нельзя» — рост спроса связан с изменением модели потребления, улучшением качества и тем, что вино без градусов появилось в меню даже премиальных ресторанов, рассказали в Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР).

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«Российский потребитель стал заметно внимательнее относиться к здоровью, самочувствию и качеству жизни. Особенно это заметно среди аудитории 25–40 лет и жителей крупных городов. Безалкогольное вино оказалось компромиссом между желанием сохранить винную культуру и отказом от алкоголя как такового», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, безалкогольное вино перестало восприниматься как продукт для автомобилистов или людей с ограничениями по здоровью. Сегодня его выбирают потребители, которым важны гастрономия, эстетика и «социальный ритуал».

«Увеличилось количество ситуаций, в которых потребитель хочет сохранить "винный опыт", но избежать алкоголя: деловые встречи, спорт, вождение, семейные мероприятия, рабочие будни», — добавили в АВВР.

Также на рост спроса повлияло значительное улучшение качества продукции: современные технологии деалкоголизации позволяют получать вина с достойной ароматикой, тогда как еще пару лет назад у безалкогольных вин была слабая органолептика.

Безалкогольные позиции появились в винных картах ресторанов, специализированных винотеках и федеральных сетях, подчеркнули в ассоциации. По оценкам участников рынка, сегодня уже сложно найти ресторан премиального сегмента без хотя бы нескольких безалкогольных вин в карте.

В АВВР со ссылкой на данные ритейлеров напомнили, что продажи безалкогольных вин в 2024-2025 годах росли на 30-100% в зависимости от канала продаж, а отдельные сети фиксируют рост более чем в 2,2 раза. Отмечается, что безалкогольное вино не столько конкурирует с классическим, сколько создает новые сценарии потребления и вовлекает тех, кто раньше вино вообще не выбирал.

«Это особенно важно для молодой аудитории, ориентированной на новые форматы досуга. Для них безалкогольное вино становится способом участвовать в гастрономической и культурной коммуникации без отказа от собственных ограничений — будь то спорт, здоровье, вождение автомобиля или просто изменение образа жизни», — заключили в ассоциации.

Как рассказали «РИА Новости» в сети винотек SimpleWine, этим летом продажи безалкогольного вина в сети выросли почти на четверть в годовом выражении, причем наибольший интерес к категории показала молодежь — среди покупателей 18–22 лет их продажи выросли в 2,1 раза, а в группе 23-25 лет — на 86%.