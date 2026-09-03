Репродуктивная диспансеризация — «ключ» своевременной диагностики рака шейки матки

В последние годы рак шейки матки имеет тенденцию к «омоложению», и смертность от данного заболевания в разных возрастных группах продолжает неуклонно расти. Поэтому крайне важно своевременно выявить предраковые заболевания шейки матки у женщин, и подход должен быть дифференцированным в каждом конкретном случае. Как выявить появление данного заболевания? Какие процедуры и анализы необходимо пройти, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо «женских» заболеваний? Каким образом репродуктивная диспансеризация влияет на диагностику в том числе рака шейки матки? Об этом и многом другом рассказала врач-акушер-гинеколог Порховской межрайонной больницы Софья Степанова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фотография предоставлена Софьей Степановой

- Софья Васильевна, давайте начнем с вас. Расскажите немного о себе, о своем пути в данной профессии.

- Я являюсь врачом-акушером-гинекологом гинекологического кабинета Порховской межрайонной больницы. Работать сюда я пришла сразу после ординатуры пять лет назад. Свое основное образование я получила в Смоленском государственном медицинском университете. Ординатуру по акушерству и гинекологии я закончила в Педиатрическом университете Санкт-Петербурга. Сразу после окончания ординатуры, являясь обучающим по целевому направлению, приступила к своим должностным обязанностям в поликлинике города Порхова.

- Расскажите подробнее про вашу ежедневную работу: сколько человек вы можете принять за день? С какими проблема чаще всего обращаются?

- В настоящий момент я работаю врачом-акушером-гинекологом в двух гинекологических кабинетах: в городе Порхове и в городе Дно. Также являюсь врачом ультразвуковой диагностики. Ежедневно на приеме бывает в среднем до 25 человек. Может обратиться женщина менопаузального возраста со своими вопросами и проблемами, или может прийти девушка вставать на учет по беременности, также может обратиться девушка, которая в ближайшее время планирует беременность, но имеет определенные проблемы с зачатием. Раньше весь прием, который проходил в рамках ОМС, складывался из осмотра, сбора жалоб и анамнеза, взятия мазков на онкоцитологию и флору, но в течение последних двух лет в рамках национального проекта «Семья» появилась возможность прохождения репродуктивной диспансеризации, которая включает в себя больший перечень обследований, даже если женщина обращается без жалоб. За счет данной практики стало значительно проще и пациентам, и мне выявлять причины тех или иных проблем со здоровьем.

- Вы упомянули репродуктивную диспансеризацию. По вашему мнению, она положительно влияет на работу больницы в общем, а в частности — на своевременную диагностику заболеваний? Какие условия есть для женщин, чтобы пройти диспансеризацию? Какие мероприятия она в себя включает?

- Репродуктивную диспансеризацию может пройти каждая девушка и женщина в возрасте от 18 до 49 лет, проживающая на территории Псковской области и имеющая полис ОМС. Данное мероприятие проходит немного по-разному в зависимости от возраста пациентки: у девушек от 18 до 20 лет — сбор жалоб, анамнеза, анкетирование, осмотр на кресле, забор мазков на онкоцитологию, мазка на флору и на заболевания, передающихся половым путем: хламидии, гонорея, микоплазма, трихомонада.

Девушки от 21 до 29 лет проходят все те же процедуры, а также ПЦР-диагностику, мазок на носительство вируса папилломы человека. Следующая возрастная категория, от 30 до 49 лет, проходит осмотр, сбор жалоб, анамнез, заполнение анкеты, забор анализов, онкоцитологию, мазок на флору и на вирус папилломы человека. Это те обследования, которые проходятся при первичном обращении. Далее мы анализируем анкету, жалобы, анамнез пациента, и, если гинекологические заболевания не выявлены, то репродуктивная диспансеризация завершается с дальнейшими рекомендациями.

Если выявляются какие-либо гинекологические заболевания или риск их развития, то пациентка направляется на второй этап диспансеризации. Второй этап в себя включает, помимо пройденных на первом этапе обследований, ультразвуковое обследование: УЗИ молочных желез и УЗИ органов малого таза.

- В каком возрасте необходимо проходить диспансеризацию? Только ли в репродуктивном возрасте?

- Очень часто бывает, что когда женщинам старше 35 лет предлагается пройти диспансеризацию, они отвечают: «Ой, вы что, я уже все, отстрелялась, мне уже это не надо». Но очень важно, даже в возрасте, когда не планируется беременность, проходить диспансеризацию. Потому что, например, рак шейки матки сейчас значительно «молодеет». Очень много женщин умирают даже в возрасте до 40 лет от такого онкологического заболевания. Хотя данный вид рака предотвратим на самых ранних этапах при своевременной диагностике. Репродуктивная диспансеризация — не только про репродуктивные функции и планы. Это в первую очередь про здоровье.

- Софья Васильевна, расскажите, а сколько женщин воспользовались данной возможностью? Как это помогло именно пациенткам?

- За последний год в Порховской межрайонной больнице, в городах Порхов и Дно, где я работаю, прошли репродуктивную диспансеризацию порядка 700-800 женщин. Это большое количество, и среди них есть девушки, у которых были выявлены предраковые состояния на ранних стадиях, то есть дисплазия шейки матки. Рак шейки матки – это один из тех раков, которые лечатся радикально, он полностью излечим при своевременной диагностике. Выявленные предраковые заболевания, например, дисплазии легкой степени или даже тяжелой, возможно излечить с минимальными потерями и с возможными последующими репродуктивными планами. У меня есть пациентки, которые приходят на плановый осмотр без жалоб, проходят репродуктивную диспансеризацию, и у них выявляются предраковые заболевания шейки матки, просто по результату осмотра и даже без жалоб. Часто их это пугает, с ними проводятся беседы, потом дополнительно диагностика-кольпоскопия (диагностическая процедура, при которой врач осматривает шейку матки, влагалище и иногда вульву с помощью специального прибора кольпоскопа - ред.), и далее лечебно-диагностическая манипуляция - биопсия шейки матки с гистологическим подтверждением или опровержением диагноза, дальше по результату пациентка может быть направлена в областные стационары. И многие говорят: «Хорошо, что я пришла. Спасибо, что вы мне назначили диспансеризацию, потому что все могло закончиться по-другому, более печально».

Беседовала Анастасия Някшева