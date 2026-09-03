ПОКБ: Пациент получает именно тот рацион, который поможет ему выздороветь

Псковская областная клиническая больница предоставляет пациентам индивидуальное лечебное питание, которое врач-диетолог адаптирует под конкретные заболевания с применением щадящих способов приготовления. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Представители медицинского учреждения отметили, что ПОКБ активно работает над изменением устоявшихся представлений о больничном рационе. «Словосочетание "больничная диета" у многих до сих пор вызывает не самые приятные ассоциации, но мы разрушаем этот стереотип, — разъяснили в учреждении. — Мы рассматриваем питание не просто как формальность, а как важную и вкусную часть лечебного процесса. Мы знаем, что хорошая еда поднимает настроение, дает силы и помогает быстрее выздороветь. Поэтому в ПОКБ мы уделяем организации питания огромное внимание».

«За рационом наших пациентов строго следит врач-диетолог. Он не просто составляет общее меню, а адаптирует его под конкретные заболевания. Будь то сахарный диабет, патологии ЖКТ, болезни почек или послеоперационное восстановление — каждый пациент получает именно тот рацион, который поможет ему выздороветь, а не навредит», - отметили в учреждении.

В больнице обозначили три главных принципа организации питания. Во-первых, больница гарантирует свежесть и качество, работает исключительно с проверенными поставщиками и тщательно контролирует сроки годности продуктов. Во-вторых, повара применяют щадящие способы приготовления, такие как варка, запекание и готовка на пару, чтобы сохранить максимум витаминов и сделать блюдо аппетитным, обеспечивая пользу без ущерба для вкуса. В-третьих, специалисты реализуют индивидуальный подход и учитывают все медицинские показания, возрастные особенности и личные непереносимости пациентов.

В ПОКБ заверили, что родственники могут не волноваться: больница обеспечит их близких полноценным питанием, а еда станет для пациентов приятной поддержкой на пути к выздоровлению.