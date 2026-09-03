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Россельхознадзор ликвидировал в Псковской области предприятие-фантом, торговавшее тоннами опасной рыбы

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С помощью компонента «Меркурий» на территории Псковской области выявили предприятие-фантом по производству замороженной рыбы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе 2026 года Россельхознадзор в ходе мониторинга данных компонента «Меркурий» выявил нарушения в деятельности ООО «Велэкопрод» при производстве и реализации пищевой продукции.

После мониторинга удалось установить, что в организации оформлялись фальсифицированные ветеринарные сопроводительные документы. В частности, в системе «Меркурий» оформили 12 производственных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на рыбную продукцию: «Дорадо мороженый» — 5002 кг, «Сибас мороженый» — 5002 кг, «Вобла мороженая» — 20002 кг, «Треска мороженая» — 39998 кг.

На этих основаниях Россельхознадзор провел выездное обследование, в ходе которого установили, что по указанному адресу отсутствуют помещения и оборудование, необходимые для хранения и производства мороженой рыбы. В оборот вводилась фальсифицированная и потенциально опасная продукция неизвестного происхождения, а ООО «Велэкопрод» признали предприятием-фантомом.

25 августа 2026 года регистрацию уполномоченного лица организации аннулировали, производственную площадку исключили из информационной системы «ВетИС» с отметкой «фантом».

О факте выпуска небезопасной рыбы управление Россельхознадзора направило письма в прокуратуру Псковской области, а также в региональные УМВД, управление Роспотребнадзора, управление Федеральной налоговой службы, управление Федеральной антимонопольной службы, комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, комитет по ветеринарии, а также в территориальные управления Россельхознадзора.

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